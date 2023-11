Amerykańska marynarka odbiła tankowiec zajęty przez piratów

Amerykańska marynarka wojenna schwytała pięciu napastników, którzy zajęli w Zatoce Adeńskiej tankowiec zarządzany przez powiązaną z Izraelem firmę.

Tankowiec Central Park został zajęty przez uzbrojonych mężczyzn w niedzielę, o czym pisaliśmy na naszym portalu. W poniedziałek pojawiła się informacja, że napastnicy zostali spacyfikowani przez interweniującą jednostkę marynarki wojennej USA. To niszczyciel USS Mason odpowiedział na sygnał SOS wysłany przez załogę Central Parku. Jego marynarze zajęli tankowiec i zatrzymali piratów.

Akcję amerykańskieg niszczyciela wspierały “sojusznicze okręty”. W czasie, gdy zbliżał się do tankowca “pięć uzbrojonych osób zeszło ze statku i próbowało uciec małą łódką” – podało w oświadczeniu Centralne Dowództwo USA. “Mason ścigał napastników, co doprowadziło do ich ostatecznej kapitulacji” – przytoczyła w poniedziałek Al Jazeera.

Central Park pływa pod banderą Liberii, ale zarządza nim firma Zodiac Maritime Ltd, mająca siedzibę w Londynie, ale należąca do izraelskiej rodziny Ofer.

Dowództwo Centralne w oświadczeniu dodało, że w strone amerykańskiego okretu wystrzelono dwie rakiety balistyczne. Pociski wystrzelono z kontrolowanych przez ruch Hutich części Jemenu. Wylądowały one około 10 mil morskich od pozycji USS Mason.



Uznany międzynarodowo rząd Jemenu oskarżył właśnie Hutich o wstrzelenie rakiet. Oni sami nie wzięli jednak na siebie odpowiedzialmości za atak.

W ubiegłym tygodniu jemeński ruch Huti porwał na Morzu Czerwonym powiązany z Izraelem statek handlowy Galaxy Leader. Grupa zagroziła, że zaatakuje więcej izraelskich statków.

Wcześniej rzecznik Hutich Jahja Saria zapowiedział, że zaatakują oni każdy statek pływający pod izraelską banderą, będący własnością izraelskich firm lub przez nie obsługiwany. Huti wezwali inne państwa do usunięcia swoich obywateli z tych statków i powstrzymania się od wykorzystywania ich do transportu towarów. Wezwali też wymienione statki do trzymania się z dala od jemeńskich portów.

Czytaj także: Jemeńscy Huti zesztrzelili amerykański dron

aljazeera.com/kresy.pl