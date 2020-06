Przedstawiciele USA i Rosji spotkają się w poniedziałek sprawie rozbrojenia nuklearnego

Wysłannicy Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej spotkają się w poniedziałek w Wiedniu w celu omówienia działań dążących do odprężenia zbrojeń obu krajów – informuje Tass. Na spotkanie miał zostać zaproszony także przedstawiciel Chin.

Jak poinformowała rosyjska agencja prasowa Tass, specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw kontroli broni Marshall Billingslea spotka się z wiceministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Riabkowem w Wiedniu w Austrii w dniach 22-23 czerwca. Do wzięcia udziału w spotkaniu w sprawie ograniczenia zbrojeń miały zostać zaproszone też Chiny.

„Billingslea pojedzie do Austrii w dniach 22–23 czerwca, aby spotkać się z wiceministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Riabkowem na wspólnie uzgodnione tematy związane z przyszłością kontroli zbrojeń” – poinformowała strona amerykanska. „Stany Zjednoczone wystosowały otwarte zaproszenie do Chińskiej Republiki Ludowej, aby przyłączyły się do tych dyskusji i wyraźnie podkreśliły, że wszystkie trzy kraje powinny kontynuować negocjacje w sprawie kontroli zbrojeń”.

Nowa umowa o kontroli zbrojeń powinna całkowicie obejmować arsenały nuklearne Rosji i Chin, przekonywał Billingslea.

„Całkowicie zgadzam się z litewskim ministrem spraw zagranicznych. Nowa kontrola zbrojeń powinna zdecydowanie obejmować Rosję i Chiny i obejmować cały arsenał nuklearny obu tych krajów” – komentował wpis dokonany przez litewskiego ministra spraw zagranicznych Linasa Linkeviciusa.

Welcome @NATO DefMin decisions responding to🇷🇺 growing arsenal of nuclear-capable missiles. 🇱🇹stands by🇺🇸 & NATO efforts in support of effective arms control. New arms control AGT. should involve both🇷🇺&🇨🇳,& whole suite of🇷🇺nuclear arsenal, including non-strategic nuclear weapons https://t.co/WRoehk8GL1

