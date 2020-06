USA i Rosja rozpoczną w tym miesiącu rozmowy na temat kontroli zbrojeń nuklearnych

USA i Rosja uzgodniły, że w tym miesiącu rozpoczęte zostaną rozmowy dotyczące kontroli zbrojeń nuklearnych. Zaprosiły do udziału w nich także Chiny – poinformował w poniedziałek na Twitterze przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa ds. kontroli zbrojeń Marshall Billingslea.

„Dziś ustaliliśmy z rosyjskim wiceministrem spraw zagranicznych Rjabkowem czas i miejsce negocjacji na temat broni nuklearnej w czerwcu. Zaproszone są również Chiny. Czy Chiny pojawią się i czy będą negocjować w dobrej wierze?” – napisał Billingslea na Twitterze.

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith?

— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 8, 2020