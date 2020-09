Czesi coraz bardziej zainteresowani Trójmorzem. Niedługo zapadną decyzje o finansowaniu projektów infrastrukturalnych

W ambasadzie RP w Pradze przy współpracy dyplomacji USA oraz Instytutu na rzecz Polityki i Społeczności, odbyła się debata nt. Inicjatywy Trójmorza. Jak zapowiedział wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński, wkrótce zapadnie decyzja o finansowaniu projektów infrastrukturalnych.

Decyzję w tej sprawie ogłosił ma Zarząd Funduszu Trójmorza na spotkaniu na szczycie w Tallinie, który ma odbyć się online, zw względu na pandemię koronawirusa, 18 i 19 października.

Wiceminister spraw zagranicznych przekazał PAP, że strona polska będzie zabiegać o finansowanie dla takich projektów jak Via Carpatia. Jest to korytarz transportowy Północ-Południe biegnący od Kłajpedy do Salonik w Grecji lub projekt połączeń transportowych od Morza Bałtyckiego po Adriatyk. Jabłoński mówił także o „autostradzie cyfrowej, światłowodach i wspólnych inwestycjach w sieć 5G”. Oprócz tego wymieniane są projekty związane z energią jądrową, gazociągami i odnawialnymi źródłami energii.

CZYTAJ TAKŻE: Minister Infrastruktury: Via Carpatia to droga życia dla Wschodu

„Projekty wybierze organ zarządzający Funduszami Inicjatywy Trójmorza, wolny od wpływów politycznych” – stwierdził Jabłoński. Największe szanse mają te, które „są opłacalne ekonomicznie, w tym sensie, że przyczyniają się do rozwoju gospodarek przynajmniej kilku krajów (…) chodzi o projekty infrastrukturalne na dużą skalę, które zmienią cały region” – dodał.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw – poza Polską i Czechami także: Bułgarię, Estonię, Chorwację, Litwę, Łotwę, Węgry, Austrię, Rumunię, Słowację i Słowenię. Powołana została na szczycie w Dubrowniku w 2016 r. Początkowo widziano w niej projekt polityczny, z czasem zaczął on nabierać wymiaru gospodarczego.

„W Europie inwestowano w ramach Unii Europejskiej w połączenia Wschód-Zachód a Trójmorze jest próbą zbalansowania tego i wzmocnienie korytarzy infrastrukturalnych, energetycznych, cyfrowych na linii Północ-Południe” – podkreślił w rozmowie z PAP Jabłoński.

Jan Sechter, były ambasador Czech w Polsce, obecnie wiceminister transportu do spraw międzynarodowych w rozmowie z PAP stwierdził, że „Trójmorze jest strategicznym projektem, który łączy współpracę w naszej części Europy ze Stanami Zjednoczonymi, której bardzo nam brakowało”. Zaznaczył, że Czesi nigdy nie mieli tak korzystnego projektu łączącego ich z USA.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.