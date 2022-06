Brytyjskie MSW zatwierdziło ekstradycję Juliana Assange’a

Brytyjski minister spraw wewnętrznych Priti Patel zatwierdził w piątek ekstradycję założyciela WikiLeaks Juliana Assange’a do Stanów Zjednoczonych, aby postawić mu zarzuty karne – przekazała agencja prasowa Reuters.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, brytyjski minister spraw wewnętrznych Priti Patel zatwierdził w piątek ekstradycję założyciela WikiLeaks Juliana Assange’a do Stanów Zjednoczonych, aby postawić mu zarzuty karne.

Assange jest poszukiwany przez władze USA pod 18 zarzutami, jest oskarżony o szpiegostwo, związane z ujawnieniem przez WikiLeaks ogromnych skarbców poufnych dokumentów wojskowych USA i depesz dyplomatycznych, które według Waszyngtonu narażały kraj na niebezpieczeństwo.

Jego zwolennicy twierdzą, że jest bohaterem anty-establishmentu, który był prześladowany, ponieważ ujawnił wykroczenia USA w konfliktach w Afganistanie i Iraku, a jego oskarżenie jest politycznie umotywowanym atakiem na dziennikarstwo i wolność słowa. Jego żona Stella powiedziała, że ​​Assange złoży apelację po tym, jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że jego ekstradycja została zatwierdzona.

„W tym przypadku sądy w Wielkiej Brytanii nie stwierdziły, że ekstradycja Assange byłaby opresyjna, niesprawiedliwa lub nadużycie” – napisało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w oświadczeniu. „Nie stwierdzili również, że ekstradycja byłaby niezgodna z jego prawami człowieka, w tym jego prawem do rzetelnego procesu sądowego i wolności wypowiedzi, oraz że podczas pobytu w USA będzie odpowiednio traktowany, w tym w odniesieniu do jego zdrowia”.

Pierwotnie brytyjski sędzia orzekł, że Assange nie powinien być deportowany, mówiąc, że jego zdrowie psychiczne grozi samobójstwem, gdyby został skazany i przetrzymywany w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Decyzja Patela nie oznacza końca legalnej walki urodzonego w Australii Assange’a, która toczy się od ponad dekady i może trwać jeszcze wiele miesięcy.

Może wnieść apelację do londyńskiego Sądu Najwyższego, który musi wyrazić zgodę na wyzwanie. Może on ostatecznie wnieść sprawę do Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa. Ale jeśli apelacja zostanie odrzucona, Assange musi zostać poddany ekstradycji w ciągu 28 dni. „To mroczny dzień dla wolności prasy i brytyjskiej demokracji” – powiedziała żona Assange’a, Stella. „Droga do wolności Juliana jest długa i kręta. Dzisiejszy dzień to nie koniec walki. To dopiero początek nowej batalii prawnej”.

Nick Vamos, były szef ds. ekstradycji w brytyjskiej Prokuraturze Koronnej, powiedział, że Assange będzie mógł wykorzystać nowe dowody, takie jak jego zarzuty spiskowania CIA w celu zamordowania go.

Portal Wikileaks rozpoczął działalność w 2006 roku. Jego założyciele w 2007 r. ogłosili, by publikować na nim wszelkie tajne dokumenty instytucji państwowych i prywatnych potwierdzających niezgodną z prawem działalność tych instytucji. Witryna gwarantuje anonimowość wszystkim publikującym na niej tajne materiały. Od tego czasu Wikileaks ujawniły między innymi setki tysięcy raportów z amerykańskich interwencji zbrojnych w Iraku i Afganistanie, depesz amerykańskich ambasad z całego świata, informacji o uwięzionych w obozie internowania w Guantanamo. Dzięki ujawnieniu przez Wikileaks zawartości poczty elektronicznej Hillary Clinton opinia publiczna dowiedziała się, że francuski wywiad odegrał rolę w wybuchu rebelii przeciwko pułkownikowi Muammarowi Kaddafiemu w Libii.

