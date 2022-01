Brutalne zachowanie policji w Amsterdamie. Urzędnik ONZ domaga się ich ukarania za tortury [+VIDEO]

Sprawozdawca ONZ ds. tortur domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności karnej holenderskich policjantów, którzy brutalnie pacyfikowali protest przeciwników obostrzeń covidowych w Amsterdamie.

W niedzielę 2 stycznia br., pomimo zakazu władzy, w stolicy Holandii, Amsterdamie, odbyła się kolejna manifestacja przeciwko rządowej polityce obostrzeń i segregacji sanitarnej, związanej z pandemią COVID-19. Była to część regularnej akcji protestacyjnej „Razem dla Holandii”, jednak w ubiegły piątek burmistrz Amsterdamu, Femke Halsema poinformowała, że po konsultacjach z policją i prokuraturą nie zgada się na demonstrację. Wcześniej organizatorzy zapowiadali, że na Museumplain, w centrum holenderskiej stolicy, pojawi się co najmniej 25 tys. przeciwników obostrzeń.

Mimo zakazu, Michel Reijinga główny organizator protestu, wezwał ludzi do przyjścia i picia kawy na Museumplein. Zebrało się tam kilka tysięcy osób. Władze miasta zdecydowały się stanowczo zareagować. Halsema nakazała przerwanie demonstracji, a policja zmusiła jej uczestników do opuszczenia placu.

Na miejsce przybyły wzmocnione siły policji wyposażone w armatki wodne. Według dziennika „Het Parool” zatrzymano kilku demonstrantów. Natomiast w sieci pojawiły się nagrania pokazujące brutalność niektórych policjantów względem demonstrantów – bili ludzi pałkami, kopali, a nawet szczuli psami.

Na te wydarzenia zdecydowanie zareagował specjalny sprawozdawca ONZ ds. tortur, Nils Melzer.

„To jedna z najbardziej obrzydliwych scen policyjnej brutalności, jakich nie widziałem do czasów Georga Floyda! To barbarzyństwo musi zostać zatrzymane tu i teraz” – napisał na Twitterze Melzer. „Ci funkcjonariusze i ich przełożeni muszą być ścigani za przestępstwo tortur! Barbarzyństwo musi się skończyć tu i teraz” – podkreślił. Zapowiedział też wystosowanie w tej sprawie oficjalnej noty protestacyjnej.

