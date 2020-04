Premier Włoch twierdzi, że pomoc humanitarna nie wpływa na stanowisko jego państwa

Premier Włoch Giuseppe Conte odniósł się do opinii, że przyjmowanie wsparcia humanitarnego od Rosji czy Chin wpływa na stanowisko geopolityczne tego państwa.

„To obrażanie włoskiego rządu myśleć, że pomoc, którą my otrzymujemy z Rosji, Chin albo innych państw może wpłynąć na stanowisko geopolityczne Włoch. To wielka obelga nie tylko wobec mnie, ale także Władimira Putina” – agencja informacyjna RIA Nowosti zacytowała w czwartek wypowiedź włoskiego premiera dla telewizji BBC. Conte podkreśla, że w tym co się dzieje nie ma żadnego politycznego podtekstu.

„Przeprowadziliśmy z Putinem długą rozmowę telefoniczną, on nigdy nie chciał użyć tego [wsparcia humanitarnego] w charakterze środka nacisku, kiedy on przejawił solidarność z Włochami” – dodał włoski premier.

Jednak w tym samym wywiadzie Conte dał do zrozumienia, że Unia Europejska może nie przetrwać kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Problemy powodowane przez wirusa nazwał „największym wyzwaniem od drugiej wojny światowej”. Szef włoskiego rządu po raz kolejny podjął ideę wspólnych obligacji strefy euro, których emisja miałaby zapewnić kapitał na wsparcie dla najbardziej poszkodowanych przez kryzys państw. Należą już do nich same Włochy. „Jeśli nie wykorzystamy szansy tchnięcia nowego życia w projekt europejski, ryzyko porażki jest realne” – powiedział o Unii Europejskiej Conte.

Tymczasem jak podał w zeszłym tygodniu portal Politico, Niemcy, ale też Holandia opierają się koncepcji emisji obligacji strefy euro, a tym samym uwspólnotowieniu części zadłużenia publicznego.

