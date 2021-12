Twardy lockdown w Holandii, brytyjscy eksperci chcą większych obostrzeń

W związku z doniesieniami o coraz szerszym rozprzestrzenianiu się wariantu Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie, kolejne kraje zaostrzają restrykcje sanitarno-pandemiczne. Holandia na miesiąc wprowadza całkowity lockdown, Brytyjczycy rozważają podobny krok.

W sobotę premier Holandii Mark Rutte ogłosił, że od niedzieli 19 grudnia w całym kraju obowiązywać będzie tzw. twardy lockdown. Zamknięte będą wszystkie „nieistotne” sklepy, a także lokale gastronomiczne, salony fryzjerskie, siłownie, kina czy muzea. Ograniczenia będą też dotyczyć prywatnych odwiedzin. Zakazane będzie goszczenie jednocześnie więcej niż dwóch osób. Co więcej, maksymalnie tylko dwie osoby będą mogły ze sobą przebywać na zewnątrz. Obostrzenia te będą obowiązywać przynajmniej do 14 stycznia. Z kolei do 9 stycznia obowiązywać będzie nauka zdalna we wszystkich szkołach.

Rutte podkreślił, że taka decyzja była „nieunikniona z powodu piątej fali, wywołanej przez wariant Omikron, który już nas zaatakował”. Tłumaczył, że bez takich działań spowodowałby przeciążenie szpitali.

W ostatnich dniach liczba zakażonych wariantem Omikron wzrosła w Amsterdamie dziesięciokrotnie w ciągu kilku dni. W opinii holenderskich ekspertów, wkrótce podobnie będzie w innych częściach kraju. Zwracają oni zarazem uwagę, że dynamika zakażeń Omikronem w Holandii jest tak samo wysoka jak w Wielkiej Brytanii i to mimo obowiązujących obostrzeń. W Niderlandach w pełni zaszczepione jest ponad 76 proc. społeczeństwa.

Dodajmy, że zaledwie kilka dni temu holenderski premier poinformował o przedłużeniu tzw. łagodnej blokady do 14 stycznia. Polegała ona m.in. na tym,że najpóźniej o godz. 17:00 wszystkie sklepy i lokale usługowe musiały być zamknięte.

Niewykluczone, że podobne ograniczania mogą niebawem zostać wprowadzone w Wielkiej Brytanii. Tamtejsze media przywołują w sobotę opinie ekspertów, którzy twierdzą, że jeszcze przez Bożym Narodzeniem powinien zostać wprowadzony ogólnokrajowy lockdown, bo inaczej „będzie za późno”. W ich przekonaniu, tylko dzięki temu można uniknąć nadmiernego obciążenia szpitali. Jeszcze w czwartek na posiedzeniu grupy doradczej naukowców ds. sytuacji nadzwyczajnych (SAGE), eksperci opowiedzieli się za wprowadzeniem zakazu prywatnych odwiedzi, jeszcze przed Nowym Rokiem. Oczekują jednak, że brytyjski rząd w najbliższym czasie wprowadzi ostrzejsze restrykcje, „pod względem skali podobne do ogólnokrajowego lockdownu”. Miałyby one obowiązywać przez 2 tygodnie, począwszy od Bożego Narodzenia.

W sobotę w Wielkiej Brytanii potwierdzono ponad 90 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem, z czego ponad 10 tys. dotyczy wariantu Omikron.

Jednocześnie, w sobotę w Londynie miały miejsce kolejne protesty przeciwko restrykcjom. Protestujący tuż po południu zebrali się na Parliament Square. Jeszcze zanim przemarsz ruszył, doszło do starć z policją. Jak podała brytyjska policja, około godziny 16.00 grupa protestujących obrzuciła policjantów „puszkami po piwie i flarą” niedaleko Downing Street, gdzie mieści się siedziba premiera. Kilku funkcjonariuszy zostało rannych.

W Wielkiej Brytanii tzw. certyfikaty covidowe, dokumentujące pełne zaszczepienie (blisko 70 proc. obywateli) lub negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, są obecnie wymagane przy wstępie do klubów i na stadiony. Tydzień temu rozszerzono też obowiązek noszenia maseczek na niemal wszystkie zamknięte przestrzenie publiczne. Ponadto, od poniedziałku obowiązuje zalecenie pracy zdalnej.

W związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron, dodatkowe ograniczenia wprowadzają też inne kraje europejskie. Przykładowo, w Irlandii (ponad 76 proc. w pełni zaszczepionych) od niedzieli puby i restauracje będą zamykane o godz. 20:00, a w lokalach będą obowiązywać limity. W Szwajcarii wstęp do restauracji, kin czy teatrów będą mieć tylko osoby w pełni zaszczepione (67 proc. społeczeństwa). We Francji (blisko 78 proc. w pełni zaszczepionych) od tygodnia nie działają nocne kluby, a władze zapowiadają zwiększenie obostrzeń dla niezaszczepionych od Nowego Roku. Norwegia (ponad 72 proc. w pełni zaszczepionych) wprowadza limit przyjęć prywatnych w domach do 10 osób, rozszerzony do 20 na Boże Narodzenie i Sylwestra.

