Bosak o nominacji Melnyka: skuteczność polskiej polityki wobec Ukrainy jest zerowa

Podczas programu „Śniadanie Rymanowskiego” na antenie Polsat News, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak przekonywał, że Polska polityka jeśli chodzi o skuteczność wobec Ukrainy jest zerowa.

W niedzielę poseł Konfederacji Krzysztof Bosak przekonywał, że Polska strona upokarza się w sprawie relacji polsko-ukraińskich.

Według byłego kandydata na prezydenta państwo polskie nie przeciwdziała tradycjom banderowskim na Ukrainie. „Minister Spraw Zagranicznych występował w budynku, który był oznaczony flagą czarno-czerwoną, banderowską. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych to zdjęcie bez żenady wrzucił na media społecznościowe” – mówił.

Bosak odniósł się również do nominacji Andrija Melnyka na wiceszefa ukraińskiego MSZ. Polska strona już w sprawie Melnyka interweniowała. „W Kijowie doskonale wiedzieli, że Polska nie życzy sobie żeby człowiek, który w ten sposób obraził Polskę i Polaków po tym jak utracił pozycję ambasadora Ukrainy w Niemczech został wiceministrem spraw zagranicznych” – mówił. „O tym, że jest taki plan wiedziano od wielu miesięcy” – kontynuował. „I to, że to stało się w tej chwili obawiam się, że nie jest przypadkowe. Obawiam się, że jest to policzek wymierzony Polsce za to, że Polska nie podchwyciła ukraińskiej narracji w sprawie rakiet”.

„Polska polityka jeśli chodzi o skuteczność wobec Ukrainy jest zerowa” – ocenił. „Jedenastego listopada zareklamowano nam odblokowanie ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej, ofiar UPA, która jest obecnie czczona na Ukrainie. Nazwiskami ludobójców są nazywane stadiony na Ukrainie i nam to przedstawiono, że jest to jakiś sukces polskiej strony. Okazało się, że zgoda była w jednej wsi” – mówił.

Krzysztof Bosak w komentarzu do programu przypomniał też, że Melnyk w czasie swojej misji w Niemczech ostro zwalczał też ideę polskiego pomnika ofiar II wojny w Berlinie.

Dodajmy, że na zarzuty polskich polityków wobec nowego wiceszefa MSZ, Melnyk zareagował prowokacyjnymi wpisami na Twitterze:

Na nominację zareagował były premier i przewodniczący SLD Leszek Miller: „Andrij Melnyk b. ambasador Ukrainy w RFN zapytany o UPA stwierdził, że Ukraińcy byli prześladowani w II RP i Polska była dla nich „takim samym wrogiem, jak nazistowskie Niemcy i ZSRR”. Melnyk został właśnie wiceministrem Spraw Zagranicznych w rządzie Ukrainy”. Melnyk w prowokacyjny sposób odpisał: „Dziękuję za szczere pozdrowienia z okazji mojej nominacji, drogi polski sąsiedzie”.

W podobny sposób odpisał posłowi Konradowi Berkowiczowi. Z kolei poseł Kamiński został przez wiceszefa ukraińskiego MSZ zablokowany.

