Bosak po spotkaniu z Dudą: prezydent otwarty na propozycję “resetu konstytucyjnego”

Prezydent Andrzej Duda wykazał otwartość na nasze propozycje dotyczące “resetu konstytucyjnego” – oświadczył wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie ocenił jako “dobre i konstruktywne”.

W styczniu Krzysztof Bosak (Konfederacja) wezwał wszystkie partie do pochylenia się nad propozycją tzw. resetu konstytucyjnego. “Każde z obu tych walczących plemion ma możliwość cofnięcia się o krok i zażegnania tego bieżącego kryzysu” – podkreślali wówczas politycy Konfederacji. Chodzi o “wyzerowanie” składów Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, a także wybranie ich na nowo lub rozszerzenie składów tych organów. W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Krzysztofa Bosaka oraz przewodniczącego klubu Konfederacji Stanisława Tyszki z prezydentem Andrzejem Dudą.

Bosak oświadczył na konferencji prasowej po spotkaniu, że rozmowa z prezydentem dotyczyła przygotowania poprawek do konstytucji, które “zakończą chaos w państwie, wzajemne negowanie składów naczelnych ciał konstytucyjnych takich jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa”.

Wskazał, że Konfederacja proponuje w tym celu powołanie “forum złożonego z prawników”. Mieliby pracować nad propozycjami przedstawionymi przez Konfederację i inne partie.

“Spotkanie oceniamy jako dobre, konstruktywne. Pan prezydent wykazał otwartość na nasze propozycje. (…) Zapowiedział, że jeżeli uda nam się doprowadzić do powołania takiej grupy roboczej, to również deleguje do takiego forum swojego przedstawiciela” – przekazał wicemarszałek Sejmu.

Jak podkreślił Bosak, do “resetu konstytucyjnego” potrzebne jest osiągnięcie kompromisu i uzgodnienie poprawek do Konstytucji, które zostałyby potem przyjęte przez Sejm większością konstytucyjną, by “przywrócić uznawanie konstytucyjne TK, SN i KRS przez wszystkie siły polityczne”.

Tyszka przekazał z kolei, że zdaniem prezydenta “do tego resetu konstytucyjnego prędzej czy później powinno dojść”. Jak dodał, Konfederacja obawia się działań pozorowanych ze strony innych partii.

Zadeklarował, że zależy mu na realnej woli kompromisu na poziomie konstytucyjnym, a także na otwartej rozmowie między wszystkimi siłami politycznymi “niekoniecznie w obecności kamer”.

