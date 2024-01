Konfederacja proponuje reset konstytucyjny: PiS i marszałek Hołownia powinni zrobić krok w tył [+VIDEO]

Każde z obu tych walczących plemion ma możliwość cofnięcia się o krok i zażegnania tego bieżącego kryzysu – powiedział poseł Konfederacji, Michał Wawer, wzywając do przyjęcia kompromisowej „opcji zero” i resetu konstytucyjnego. „Niestety, na dzień dzisiejszy nie wydaje się, żeby którakolwiek z tych stron była zdolna do zrobienia takiego kroku”.

We wtorek posłowie Konfederacji Wolność i Niepodległość, Michał Wawer (Ruch Narodowy) i Roman Fritz (Konfederacja Korony Polskiej) wystąpili na konferencji prasowej, poświęconej obecnemu kryzysowi politycznemu, związanemu ze statusem polityków PiS, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

– Sprawa Kamińskiego i Wąsika jest, niestety, kolejną bitwą w wojnie trwającej od 9 lat między PO a PiS. W prawnej wojnie domowej, w czasie której obserwujemy, jak jedna instytucja po drugiej Polska stopniowo rozpada się na dwa alternatywne, równoległe porządki prawne. Na dwa alternatywne, równoległe państwa, plemiona zwalczające się nawzajem, które z każdym kolejnym epizodem tej wojny w coraz mniejszym stopniu uznają wspólne instytucje, wspólne państwo polskie – powiedział poseł Michał Wawer.

Polityk przypomniał, jak w ostatnich latach Trybunał Konstytucyjny stopniowo tracił swoją legitymację demokratyczną, Sąd Najwyższy faktycznie rozpadł się na dwa alternatywne zwalczające się nawzajem sądy najwyższe, a autorytet Krajowej Rady Sądownictwa upadł, pogrążając się w sporach. Zaznaczył, że upadł również autorytet zawodu sędziowskiego. Według niego, niebawem może dojść do masowego podważania wyroków sądowych. Wyjaśnił, że centrolewicowa koalicja rządząca już „postawiła pierwsze kroki w nieszczęsnej uchwale dotyczącej KRS”, otwierając drogę do podważania tysięcy wyroków podejmowanych w sądach rejonowych czy okręgowych.

„Teraz obserwujemy kolejny akt tej wojny. Ta wojna zaczęła wychodzić z władzy sądowniczej i przechodzić na władzę ustawodawczą. Jeżeli dojdzie do tego, że dwóm posłom, w opinii połowy społeczeństwa bezprawnie, zostanie odmówiony udział w posiedzeniach Sejmu to może prowadzić do tego, że ta połowa społeczeństwa nie będzie po prostu uznawać ustaw podejmowanych przez ten Sejm. Może być sytuacja, że połowa społeczeństwa stwierdzi, że to nie jest Sejm, który ma konstytucyjne prawo uchwalania ustaw, bo części posłów odmawia się prawa udziału w posiedzeniach tego Sejmu. I zobaczymy jak władza ustawodawcza, wzorem władzy sądowniczej, rozpada się na dwie alternatywne rzeczywistości, dwa alternatywne porządki prawne” – mówił poseł Konfederacji. Przestrzegł, że w kolejnych etapach może dość np. do zakwestionowania kolejnych wyborów, a nawet do powstania dwóch „równoległych rządów, w tym jednego podziemnego” oraz zamieszek na ulicach.

Wawer zaznaczył, że w opinii Konfederacji obecny kryzys można zażegnać dobrą wolą jednej ze stron.

„Każde z obu tych walczących plemion ma możliwość cofnięcia się o krok i zażegnania tego bieżącego kryzysu” – powiedział polityk. Wyjaśnił, że Marszałek Sejmu mógłby uznać wyrok Sądu Najwyższego uchylający jego decyzję i dopuścić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do udziału w posiedzeniu Sejmu. Dzięki temu, nikt, „przynajmniej na razie”, nie kwestionowałby ustaw uchwalanych przez parlament. Jednocześnie, również PiS może uczynić krok wstecz ze swojej strony, nakłaniając Kamińskiego i Wąsika, by dobrowolnie zrezygnowali z mandatów poselskich, podejmując „odpowiedzialną decyzję w imię większego, wspólnego dobra”.

„Niestety, na dzień dzisiejszy nie wydaje się, żeby którakolwiek z tych stron była zdolna do zrobienia takiego kroku. I niezależnie czy taki krok zostanie podjęty czy nie, my potrzebujemy jako naród, jako państwo potrzebujemy trwałego rozwiązania tego kryzysu (…) w sądownictwie, w najważniejszych sądach i trybunałach” – uważa poseł Konfederacji.

Podkreślił, że obecne działania rządu Donalda Tuska, który chce przeforsować swoją interpretację jako jedyne możliwe rozwiązania, nie są drogą do rozwiązania problemu. Stąd, zdaniem Konfederacji, jedyną metodą jest doprowadzenie do konsensusu pomiędzy wszystkimi stronami sporu.

„Potrzebujemy nowego otwarcia w polskim sądownictwie – opcji zero. Ustalenia, które instytucje, w jakiej formie są działające, obowiązujące. Które wyroki działają, którzy sędziowie mają prawo podejmowania wyroków, jaki ma być skład poszczególnych instytucji. Potrzebujemy jednomyślnego powołania przez wszystkie siły polityczne nowych składów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa. Albo zgodnego przez wszystkie siły zatwierdzenia jakiegoś istniejącego już składu. Potrzebujemy resetu konstytucyjnego” – oświadczył poseł Michał Wawer.

UWAGA❗ Zaplanowane w tym tygodniu posiedzenie Sejmu ws. uchwalenia budżetu państwa na 2024 rok zostało odwołane i przełożone na kolejny tydzień❗

Wszystko z powodu kryzysu w państwie, do którego doprowadziły wszystkie partie systemowe – PiS, KO, Lewica, PSL i Polska2050. Wojna… pic.twitter.com/Y46FwfHO2U — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) January 9, 2024

Sprawę skomentował też na antenie RMF FM wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji, Krzysztof Bosak. Przyznał, że osobiście bardzo negatywnie ocenia kierowanie ministerstwem spraw wewnętrznych i służbami przez Kamińskiego i Wąsika. “Jak z tego wyjść? Jest kilka sposobów. Najprostszy, gdyby sąd i marszałek Sejmu uznali ten akt postanowienia prezydenta o ułaskawieniu… My w Konfederacji proponujemy tzw. reset konstytucyjny, tzn. żeby siły polityczne usiadły, dogadały się ze sobą i wyzerowały składy SN i TK w drodze kompromisu przyjętego praworządnie, czyli poprzez poprawkę do konstytucji” – powiedział Bosak. Zaproponował także “restart najwyższych ciał sądownictwa, czyli KRS, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego”. Dodał, że można to zrobić poprzez poprawkę do konstytucji.

“To by miało sens tylko wtedy, gdyby wszystkie siły polityczne dojrzały do tego, że lepiej jest mieć dobre sądownictwo, niż wzajemny konflikt, i by się zgodziły. Bo większość konstytucyjna wymaga porozumienia wszystkich głównych sił politycznych (…) Wiem, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Natomiast rolą polityków jest proponować nie tylko rozwiązania prawdopodobne, ale też dobre (…). W związku z tym, że mamy jeden wielki klincz, musimy ustanowić główne ciała sądownicze, takie jak KRS, Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny od nowa” – zaznaczył Bosak.

