Bosak: „Wielu Polaków mieszkających za granicą nie może głosować, rząd musi to wyjaśnić” [+VIDEO]

Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta, zaapelował we wtorek do polskiego rządu o wyjaśnienie sprawy głosowania korespondencyjnego poza granicami kraju. „Są problemy z głosowaniem korespondencyjnym za granicą, m.in. w Holandii i Wlk. Brytanii wiele osób nie otrzymało pakietów wyborczych” – powiedział.

„Rząd chciał przeprowadzić najpierw pełne wybory korespondencyjne, a teraz nie potrafi ich przeprowadzić nawet dla Polaków za granicą” – powiedział Bosak w czasie wtorkowego wystąpienia w Grudziądzu. „Przez lata to było ćwiczone, to nie jest tak, że robimy to pierwszy raz” – cytuje wypowiedź Bosaka Polska Agencja Prasowa (PAP).

Wiceprezes Ruchu Narodowego zwrócił uwagę na problemy z oddaniem głosu, do których dochodziło wśród Polaków mieszkających m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii, czy w Kanadzie.

„Pracownicy konsulatów zderzają się z problemami głosowania korespondencyjnego. Niestety ze względu na słaby proces planowania, brak przygotowania personelu i późnego otrzymania pakietów do głosowania, (…) pakiety wyborcze nie dotarły do bardzo wielu osób. Spływają do nas sygnały, że Polacy nie będą mieli możliwości zagłosować” – powiedział kandydat Konfederacji.

Zwrócił uwagę, że w Holandii wiele osób nie otrzymało pakietów wyborczych. Zaznaczył, że do podobnej sytuacji doszło w Wielkiej Brytanii. „Urzędnicy polskich ambasad rozkładają ręce” – powiedział. „Niektórzy próbują dostarczać pakiety na własną rękę, niestety ambasady odmawiają przyjmowania pakietów od osób samodzielnie dostarczających” – dodał Bosak.

Wiceprezes Ruchu Narodowego wezwał rząd do wyjaśnienia tej sytuacji i zagwarantowania Polakom mieszkającym za granicą możliwości oddania głosu.

„Konfederacja będzie nagłaśniać takie sprawy i wywierać presję na prawidłową organizację procesu wyborczego” – podkreślił. Zachęcił swoich sympatyków do zgłaszania podobnych spraw swojemu sztabowi wyborczemu.

„Nie jest to sprawa bez znaczenia dla Konfederacji, ponieważ wśród Polaków na emigracji generalnie poparcie dla naszych sił jest dużo większe niż w kraju” – podkreślił Bosak.

