Donald Trump wezwał do aresztowania osób obalających pomniki

Kampania obalania pomników dawnych polityków posiadających niewolników czy odkrywców geograficznych wywołała reakcję prezydenta USA Donalda Trump.

Swoje stanowisko Trump zaprezentował na Tweeterze we wtorek. „Upoważniłem władze federalne do aresztowania każdego, kto uszkadza lub niszczy pomnik, figurę, lub inną tego typu własność federalną w USA, aż do 10 lat więzienia, z mocy ustawy o zachowaniu pamięci o weteranach” – napisał Trump.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak dopisał amerykański prezydent – „To prawo nabiera mocy natychmiast, ale może być także stosowane wstecz wobec zniszczeń lub wandalizmu już dokonanego. Nie będzie wyjątków!”. Prezydent odpowiedział w ten sposób na wcześniejsze apele republikańskiego senatora z Arkansas Toma Cottona. W liście do prokuratora generalnego USA napisał on – „Agresywne tłumy w ostatnich tygodniach niszczyły i zburzyły posągi, upamiętnienia i pomniki w całym naszym kraju”.

W USA trwa ogólnokrajowa fala protestów w reakcji na zamordowanie czarnoskórego George’a Floyda przez policjanta w Minneaopolis. Pod hasłem Black Lives Matter w całych USA doszło do wystąpień ludności murzyńskiej oraz wspierających ją lewicowców i anarchistów. Choć część protestów miała charakter pokojowy to często dochodziło także do starć z policjantami, bicia przechodniów-oponentów, wandalizmu czy też zbiorowych rabunków.

Szczególnym celem praktyk wandalizmu są obiekty, które zwolennicy ruchu protestacyjnego uważają za symbole tak zwanego „białego suprematyzmu”. Niszczone były już muzeum Skonfederowanych Stanów Ameryki oraz pomnik ich prezydenta, oraz dawnych polityków amerykańskich, którzy posiadali niewolników. Niszczone są też figury Krzysztofa Kolumba.

Jednak celem są też pomniki postaci w żaden sposób niezwiązanych z niewoleniem murzynów. W Portland w amerykańskim stanie Oregon grupa osób obaliła i zbezcześciła pomnik pierwszego prezydenta USA, Jerzego Waszyngtona. W piątek w San Francisco obalono statuę katolickiego misjonarza i świętego, Junipera Serry, a także Francisa Scotta Keya, autora słów hymnu USA oraz Ulyssesa S. Granta, który dążył do nadania Afroamerykanom praw wyborczych.

Czytaj także: Zamieszki made in USA

aljazeera.com/kresy.pl