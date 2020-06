Kolejne napięcia japońsko-chińskie na tle spornych wysp na Morzu Wschodniochińskim

Uchwała rady jednego z japońskich miast na peryferyjnej wyspie spowodowała gniewną reakcję chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Rada miasta Ishigaki podjęła w poniedziałek uchwałę o zmianie administracyjnej nazwy japońskiej archipelagu niezamieszkanych wysepek na Morzy Wschodniochińskim z Tonoshiro na Tonoshiro Senkaku. Jak podaje telewizja CNN radni podjęli taką decyzję dążąc do tego by obszar wysepek nie był już mylony z innym obszarem administracyjnym na terenie gminy, która leżąc na krańcu archipelagu okinawskiego jest najbardziej wysuniętym na południowy-zachód terytorium Japonii. Ishigaki pozostaje też najbliżej do spornych wysp na Morzu Wschodniochińskim stąd, według Tokio, pozostają one w gestii rady miasta.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jednak archipelag, który Japończycy nazywają Senkaku dla Chińczyków jest wyspami Diaoyu i władze Chińskiej Republiki Ludowej uważają je za część jej terytorium. W związku z tym uchwała rady peryferyjnego, 47-tysięcznego japońskiego miasta wywołała szybką reakcję rządu ChRL. „Wyspy Diaoyu i wyspy przyległe są nieodłącznym terytorium Chin, Chiny są zdecydowane w obronie swojej suwerenności terytorialnej, ta tak zwana administracyjna zmiana jest poważną prowokacją wobec terytorialnej suwerenności Chin” – powiedział w poniedziałek rzecznik MSZ ChRL Zhao Lijian.

„Prosimy Japonię o przestrzeganie ducha konsensusu czterech zasad, unikanie tworzenia nowych incydentów w sprawie wysp Diaoyu i podejmowanie praktycznych działań w celu utrzymania stabilności sytuacji na Morzu Wschodniochińskim” – jeszcze w piątek napisano w oficjalnym stanowisku chińskiego resortu dyplomacji.

Wyspy Senkaku-Diaoyu były swobodnie użytkowane przez chińskich rybaków do 1895 r. kiedy zostały anektowane przez Japończyków. Po ich przegranej w drugiej wojnie światowej, archipelagiem administrowali Amerykanie, którzy w 1972 przywrócili japońskie prawa do niego.

Senkaku-Diaoyu to archipelag niewielkich, skalistych, niezamieszkanych wysepek jednak kwestia ich przynależności państwowej decyduje o przebiegu strefy wyłączności ekonomicznej na Morzy Wschodniochińskim. Ta zaś ma znaczenie w kontekście połowu ryb i złóż ropy naftowej odkrytych pod dnem morskim w okolicy wysp. Wbrew stanowisku Japonii chińscy rybacy swobodnie eksploatują wody wokół Senkaku-Diaoyu.

cnn.com/kresy.pl