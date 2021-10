Prezydent podpisał ustawę uszczelniającą zakaz handlu w niedziele

Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, mająca m.in. ograniczyć obchodzenie przepisów przez sklepy świadczące dodatkowo usługi pocztowe, została podpisana przez prezydenta Dudę.

Jak podała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą uszczelnić zakaz handlu w niedziele. Przypomnijmy, że miesiąc wcześniej nm zmiany w ustawie zostały przyjęte przez Sejm. Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi luki o placówkach pocztowych. Zgodnie z nowelizacją, w niedziele niehandlowe mogą być otwarte te sklepy, które świadczą też usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki. Wśród poprawek, znalazło się rozszerzenie osób spokrewnionych, które mogą nieodpłatnie pomagać właścicielowi sklepu w niehandlowe niedziele. Obok małżonka, dzieci, rodziców, macochy lub ojczyma, będą to także rodzeństwo, wnukowe i dziadkowie.

„Celem ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni jest wyeliminowanie nieprawidłowego stosowania zawartych w ustawie wyłączeń pozwalających na prowadzenie handlu i wykonywanie czynności związanych z handlem w niedzielę i święta” – podkreśliła Kancelaria Prezydenta.

Według autorów noweli, podstawowym celem nowych przepisów jest to, aby sklepy nie wykorzystywały np. casusu placówki pocztowej do obchodzenia zakazu i tym samym mogły być otwarte w niedziele. Z tego względu, nowela wprowadza określenie „przeważająca działalność”. Oznacza ono rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Ponadto, nowelizacja rozszerza wykaz wyłączeń spod zakazu handlu o placówki prowadzące handel materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych. Takie punkty będą mogły działać w niedziele w okresie od 1 czerwca do dnia 30 września.

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Będzie to najpewniej początek lutego przyszłego roku.

Zgodnie z ustawą, dopuszczalna jest działalność handlowa w niedziele niehandlowe takich miejsc jak np. cukiernie, lodziarnie, stacje benzynowe, kawiarnie czy cukiernie.

