Sejm RP: Krzysztof Bosak ponownie wezwał prezydenta Dudę do zawetowania trzech ustaw

Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na urząd Prezydenta RP, podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie, ponownie wezwał prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania 3 ustaw. Zdaniem Bosaka ustawy są „szkodliwe” oraz prowadzą do „drenowania kieszeni Polaków”.

Kandydat Konfederacji na prezydenta wezwał Andrzeja Dodę w pierwszej kolejności do zawetowania ustawy zakładającej przekazanie dla TVP dotacji w wysokości 2 mld zł. Jego zdaniem: „Nic nie usprawiedliwia przeznaczania publicznych pieniędzy na partyjną propagandę”. Jak zaznaczył wiceprezes Ruchu Narodowego, telewizja publiczna jest już dotowana z pieniędzy Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera oraz z subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości.

Zdaniem Bosaka w sytuacji tak mało obiektywnego przekazu, z jakim mamy do czynienia w przypadku TVP, nie powinno być mowy o dodatkowych dotacjach. Wiceprezes Ruchu Narodowego dodał także, że media publiczne są w obecnej sytuacji mediami partyjnymi.

Bosak zaapelował także do Andrzeja Dudy o zastosowanie veta w stosunku do ustawy o tzw. „podatku cukrowym”. Jego zdaniem ustawa ta ma na celu jedynie „pogłębianie fiskalizmu oraz drenażu kieszeni Polaków”. W jego opinii próba uzasadniania jej wprowadzenia aspektami zdrowotnymi, jest jedynie przekłamaniem, stosowanym przez rząd.

Zdaniem Bosaka, gdyby w „podatku cukrowym” chodziło rzeczywiście o zdrowie Polaków, to byłby on naliczany od zawartości cukru w napojach. Tymczasem ma on być naliczany w stosunku do ceny napoju. Zdaniem Bosaka będzie to powodowało premiowanie wielkich, zagranicznych producentów napojów. W jego opinii podatek będzie „zabijał polską, oddolną konkurencję, która w ostatnich latach zaczęła się formować”.

Kandydat Konfederacji zaapelował także o zawetowanie ustawy zakładającej ostateczną likwidację OFE. Jego zdaniem ustawa będzie kontynuacją „grabienia Polaków, zapoczątkowanego przez rząd Platformy Obywatelskiej”.

W opinii Bosaka, jeżeli Andrzej Duda podpisze wspomniane ustawy, będzie to oznaczało, że jest jedynie „notariuszem rządu”.

Dzisiejsza konferencja prasowa była ponowieniem artykułowanych przez Konfederację wcześniej postulatów.

