Bosak zaapelował do Dudy o zawetowanie kontrowersyjnych ustaw PiS-u [+VIDEO]

Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie kilku kontrowersyjnych ustaw przyjętych ostatnio przez Prawo i Sprawiedliwość.

Na konferencji prasowej w Warszawie Bosak zaapelował o zawetowanie „najbardziej szkodliwych ustaw”, które zostały przyjęte na ostatnim posiedzeniu Sejmu. „Mam na myśli ustawę cukrową, ustawę przekazującą miliardy złotych z pieniędzy podatnika dla TVP oraz ustawę nakładającą niesprawiedliwy, 15-procentowy podatek na oszczędności emerytalne Polaków, które rząd zamierza teraz sobie zabrać pod pretekstem reformy emerytalnej” – wymieniał Bosak.

Kandydat Konfederacji wezwał Andrzeja Dudę, by „nie upodabniał się do prezydenta Komorowskiego”, który jego zdaniem podpisywał ustawy Platformy Obywatelskiej zabierające oszczędności Polaków. „Wydaje się, że obecnie Andrzej Duda nie różni się od Bronisława Komorowskiego” – mówił Bosak przypominając swoją deklarację wyborczą, że nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki. „Prezydent Andrzej Duda podpisał już takich ustaw około trzydziestu” – przypominał polityk Konfederacji.

Bosak przekonywał, że wyborcy popierający w poprzednich wyborach Andrzeja Dudę powinni się zastanowić, czy nie powinni przenieść swoich głosów na niego jako kandydata, który „naprawdę reprezentuje wartości konserwatywne i ideały bliskie wielu Polakom”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Polityk Konfederacji wezwał pozostałych kandydatów, by nie unikali debat. „Jeśli moi kontrkandydaci jak Małgorzata Kidawa-Błońska, Andrzej Duda, Władysław Kosiniak-Kamysz, czy jeszcze inni uważają, że są lepsi, to będą mieli okazję pokazać to w debatach” – przekonywał.

Zapytany o receptę na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia odpowiedział, że przede wszystkim należy wyeliminować marnotrawstwo. Jego zdaniem należy uważniej przyglądać się, jak „wielki biurokratyczny moloch, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia” wydaje pieniądze. Ostrzegł też przed obniżaniem wymagań wobec lekarzy-cudzoziemców chcących pracować w Polsce, co planuje rząd. Przypominał, że zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej może to doprowadzić do „chaosu w służbie zdrowia”.

CZYTAJ TAKŻE: Bosak krytykuje PiS: Obiecane reformy nie są realizowane

Jak podaje PAP, na ostatnim posiedzeniu Sejm odrzucił uchwałę Senatu odrzucającą przekazanie TVP i Polskiemu Radiu 1,95 mld złotych a także przyjął ustawę o przeniesieniu około 154 mld złotych z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne przy jednoczesnym nałożeniu na nie 15-procentowej opłaty. W piątek Sejm obłożył nowym podatkiem sprzedaż tzw. małpek i napojów słodzonych.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Kresy.pl / PAP