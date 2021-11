Białorusini wpychają kobiety i dzieci na płot graniczny [+VIDEO]

Niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan opublikował w niedzielę nagranie pokazujące, jak uzbrojeni i zamaskowani białoruscy funkcjonariusze przepychają nielegalnych imigrantów przez ogrodzenie obok pasa granicznego. Na nagraniu widać w większości kobiety i dzieci.

To najbardziej niepokojący film z granicy, jaki widziałem. Uzbrojeni bandyci Łukaszenki, ubrani jak bojownicy ISIS, dosłownie przepychają kobiety i dzieci przez polski płot graniczny i tworzą ludzką tarczę, aby uniemożliwić im powrót na Białoruś – napisał Tadeusz Giczan na Twitterze. Do wpisu dodał nagranie przedstawiające wspomniane zajście.

Ok, this is the most disturbing border video I’ve seen so far. Lukashenko’s armed thugs dressed like ISIS militants are quite literally pushing women and children over the Polish border fence and forming a human shield to prevent them from returning to Belarus. Please RT! pic.twitter.com/WzvpLmHzhz

