Orbán: Węgry muszą trzymać się z dala od konfliktu [+VIDEO]

Premier Węgier Viktor Orbán powiedział, że nie widzi możliwości, by jego państwo wysłało żołnierzy czy broń Ukrainie.

Szef węgierskiego rządu przybył we wtorek do gmachu Ministerstwa Obrony, gdzie odbył konferencję z przedstawicielami resortu i wojskowymi. Poinformował o tym w specjalnym nagraniu, jakie na portalu społecznościowym Twitter zamieścił jego rzecznik Zoltán Kovács. Viktor Orbán przedstawił na nim swoje stanowisko w sprawie perspektywy ewentualnej eskalacji zbrojnej między Rosją a Ukrainą.

„Sytuacja między Ukrainą i Rosją pozostaje poważna, a nawet napięta” – ocenił Orbán. Jak podkreślił – „musimy zrobić wszystko, by uniknąć wojny”. W imieniu swoje państwa zadeklarował – „Węgry muszą trzymać się z dala od tego konfliktu, tego konfliktu militarnego, bo najważniejszym interesem jest bezpieczeństwo Węgier”.

Orbán odniósł się także do postulatów miejscowej opozycji – „nie wchodzi w grę zaakceptowanie propozycji lewicy wysłania żołnierzy i broni na Ukrainę”. Zadeklarował, że Węgry chcą wejść w rolę dyplomatyczną na rzecz przywrócenia pokoju, a węgierska armia i policja mają przygotować się do ewentualnego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, by poradzić sobie wobec napływu uchodźców. „Bezpieczeństwo Węgier jest w dobrych rękach” – podsumował ich premier, który w czasie swojego wystąpienia podkreślił rolę rodzimych sił zbrojnych.

PM Orbán: „We must do everything we can to avoid war. Hungary must stay out of this conflict, this military conflict, because Hungary’s security is the most important interest.” #UkraineRussiaCrisis pic.twitter.com/5KyBAHoPxx

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 23, 2022