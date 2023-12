Zełenski rozmawiał z Orbánem. Są komentarze ukraińskiego prezydenta i rzecznika premiera Węgier

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Węgier Viktor Orbán przeprowadzili w niedzielę krótką rozmowę. Do sprawy odniósł się ukraiński prezydent i rzecznik węgierskiego premiera.

Niedzielna rozmowa Zełenskiego i Orbána została pokazana na kanale Senatu Argentyny na YouTube. Media spekulowały, że mogła dotyczyć sporu o ewentualne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.

Do sprawy odniósł się w niedzielę w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy. Jak podkreślił, odbył “szczerą” rozmowę z premierem Węgier. Dodał, że skupiała się na “sprawach europejskich”, Chodzi o integrację Ukrainy z UE.

Rozmowę przywódców skomentował także rzecznik premiera Węgier. Jak przekazał Bertalan Havasi, Viktor Orbán powiedział podczas krótkiej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Argentynie, że “państwa członkowskie Unii Europejskiej prowadzą ciągłe rozmowy” na temat przystąpienia Ukrainy do UE.

Rozmowa obu przywódców miała miejsce przed szczytem UE w dniach 14–15 grudnia, na którym zostanie prawdopodobnie podjęta decyzja o rozpoczęciu ewentualnych rozmów akcesyjnych z Ukrainą.

W piątek opublikowany został obszerny wywiad, jaki premier Węgier Viktor Orbán udzielił francuskiemu tygodnikowi „Le Point”. Wśród poruszonych tematów znalazła się też kwestia Ukrainy i jej aspiracji do członkostwa w Unii Europejskiej. Jego zdaniem, obecnie jest na to „skrajnie” nieodpowiednia pora, ponieważ potencjalna akcesja nie jest odpowiednio przygotowana i nie jest pewne, czy korzyści przewyższą koszta.

Orbán oświadczył, że Ukraina „jest jednym z najbardziej skorumpowanych państw na świecie i nie jest gotowa, by wstąpić do UE”. Zaznaczył, że Węgry jako sąsiad Ukrainy „doskonale wiedzą, co tam się dzieje – nieważne co myślą w Paryżu, Brukseli czy Hadze”. Zdecydowanie nie zgodził się z twierdzeniem, że Węgry wetują wszelkie unijne inicjatywy. Jak dodał, można powiedzieć, że „na nie nie przyzwalają”.

independent.co.uk / dailynewshungary.com / Kresy.pl