Atak imigrantów przebiegał pod ścisłą kontrolą białoruskich służb [+VIDEO]

Wtorkowy atak nielegalnych imigrantów na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy przebiegał pod ścisłą kontrolą białoruskich służb. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało na Twitterze nagranie, które pokazuje funkcjonariuszy białoruskich służb, bezpośrednio nadzorujących atak.

Niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan poinformował po ataku, że „Białoruscy żołnierze eskortowali migrantów z punktu kontrolnego z powrotem do starego obozu leśnego”.

Unsurprisingly the attack ended in nothing. Belarusian soldiers escorted the migrants from the checkpoint back to the old forest camp. As a result of the attack, a Polish police officer has been seriously injured, he is believed to have a skull fracture. pic.twitter.com/eDtgDbQXeK

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 16, 2021