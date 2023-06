Pierwsze Abramsy trafiły do Polski. Szef MON o „historycznym dniu dla Wojska Polskiego”

Pierwsze 14 czołgów Abrams przybyło do portu w Szczecinie i jest właśnie rozładowywanych – przekazał w środę premier Mateusz Morawiecki. To wozy w starszej wersji. Mają wypełnić lukę po czołgach przekazanych Ukrainie. Szef rządu wyraził opinię, że z każdym dniem siła polskiej armii rośnie. „Rząd PiS oznacza wiarygodność, dotrzymujemy słowa, spełniamy obietnice” – oświadczył.

Do portu w Szczecinie przybyło w środę 14 pierwszych czołgów Abrams. To czołgi wycofane z piechoty morskiej USA, które Polska kupiła w styczniu br. „Dziś pierwsze elementy naszej 'pancernej kurtyny’ przybyły do portu w Szczecinie – 14 czołgów Abrams jest właśnie rozładowywanych. Z każdym dniem siła polskiej armii rośnie” – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

„Rząd Prawa i Sprawiedliwości oznacza wiarygodność. Dotrzymujemy słowa! Spełniamy obietnice! Bronimy Polski!” – stwierdził szef rządu.

Z kolei minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyraził opinię, że to „historyczny dzień dla Wojska Polskiego”. „Załogi są już wyszkolone. Te czołgi trafią niebawem do żołnierzy Wojska Polskiego i wzmocnią siłę odstraszania. Reprezentujemy inne podejście, niż te do 2015 roku. My przyjęliśmy zasadę, że żaden skrawek polskiej ziemi nie będzie oddany przeciwnikowi” – oświadczył szef MON.

Szef MON Mariusz Błaszczak informował w poniedziałek na antenie TVP Info, że transport pierwszych czołgów Abrams zamówionych w styczniu bieżącego roku dotrze do portu Szczecin–Świnoujście. To czołgi wycofane z piechoty morskiej USA, które Polska kupiła w styczniu br. Błaszczak podkreślał wówczas, że w pierwszej dostawie znajdzie się 14 czołgów – jedna kompania. Dwie kolejne zostaną dostarczone w tym roku, co pozwoli skompletować batalion czołgów. Kolejny ma zostać dostarczony w przyszłym roku.

W tym roku będą jeszcze dostarczone dwie kolejne kompanie. W przyszłym roku Wojsko Polskie otrzyma kolejny batalion Abramsów. Czołgi M1A1 #Abrams wejdą na wyposażenie @Zelazna_Dywizja. pic.twitter.com/eYIv6tu6zk — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 28, 2023

W styczniu 2023 roku MON zawarło umowę na 116 czołgów Abrams w wersji M1A1 – wraz ze sprzętem towarzyszącym, pakietem logistycznym i szkoleniowym. To wozy w starszej wersji. Mają wypełnić lukę po czołgach przekazanych Ukrainie.

Wcześniej, w 2022 r. została zawarta umowa na dostawę 250 czołgów Abrams M1A2 SEPv3 wraz ze sprzętem towarzyszącym, pakietem logistycznym i szkoleniowym. To nowsza wersja wozu.

gazetaprawna.pl / Kresy.pl