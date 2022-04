Na Ukrainie maleje poparcie dla członkostwa w NATO [SONDAŻ]

Według badań sondażowych grupy Rating, poparcie dla członkostwa Ukrainy w NATO spada. Jednocześnie, coraz więcej Ukraińców popiera wstąpienie do Unii Europejskiej.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego w końcu marca br. na Ukrainie przez Grupę Rating, wstąpienie do NATO popiera obecnie 68 proc. ukraińskich respondentów. 23 proc. badanych jest przeciwko przystąpieniu do Sojuszu. 7 proc. Ukraińców deklaruje w tej sprawie obojętność, a 3 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Najwięcej przeciwników wejścia do NATO jest na wschodzie i na południu kraju, to odpowiednio 35 proc. i 32 proc.

Co najmniej od przełomu 2018/19 roku na Ukrainie odnotowywano ogólnie rosnący trend w kwestii poparcia dla członkostwa w NATO. W styczniu br. po raz pierwszy przekroczyło ono poziom 60 procent, a w lutym br., tuż przed rosyjską inwazją, wynosiło 62 proc. Po wybuchu wojny zwolenników wejścia do Sojuszu gwałtownie przybyło – 1 marca było to aż 76 proc., przy tylko 9 proc. przeciw. Jednak od tamtego czasu poparcie to stopniowo spada, a zarazem szybko rośnie odsetek przeciwników. Również w komentarzu Rating zaznacza, że poparcie dla członkostwa Ukrainy w NATO spada do poziomu sprzed rosyjskiej inwazji.

Jednocześnie, wśród Ukraińców rośnie odsetek zwolenników członkostwa w Unii Europejskiej. Według sondażu, obecnie opowiada się za tym aż 91 proc. ankietowanych. Tylko 4 proc. respondentów jest przeciwko, a taki sam odsetek deklaruje obojętność w tej kwestii.

Blisko 80 proc. ankietowanych uważa, że Ukraina mogłaby wejść do UE najdalej w ciągu 5 lat. Zdaniem 12 proc., może to nastąpić nawet za 10-20 lat. Najbardziej sceptyczni są pod tym względem mieszkańcy wschodniej części kraju.

69 proc. Ukraińców deklaruje całkowitą pewność w zwycięstwo Ukrainy i w odparcie rosyjskiej inwazji. Kolejne 25 proc. uważa, że jest to prawdopodobne. W sukces powątpiewa tylko 4 proc. badanych.

