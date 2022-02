Ukraina: poparcie dla członkostwa w NATO i UE najwyższe od lat [SONDAŻ]

Grupa Socjologiczna Rating notuje najwyższe w historii swoich badań poparcie Ukraińców dla przystąpienia do NATO i UE. Kwestia członkostwa w NATO wzbudza jednak wiele negatywnych emocji na południu Ukrainy, a szczególnie na Wschodzie.

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez ukraińską Grupę Socjologiczną Rating w dniach 16-17 lutego br., na Ukrainie odnotowano rekordowe poparcie dla przystąpienia do NATO i Unii Europejskiej. W skali całego kraju, za wstąpieniem do Sojuszu opowiadają się 62 proc. ankietowanych, przeciwko jest 30 proc.

Pytania sformułowano w sposób zakładający przeprowadzenie na Ukrainie referendum ws. członkostwa w NATO i UE.

Jak zaznaczono, poparcie dla przystąpienia Ukrainy do NATO wzrosło wyraźnie w ciągu ostatnich paru miesięcy, czyli w czasie zwiększenia napięcia i kryzysu ukraińsko-rosyjskiego i głosów o zbliżającej się rosyjskiej inwazji. Jeszcze pod koniec 2021 roku zwolennicy stanowili 55-58 proc. Rating zaznacza, że od 2014 roku, gdy zaczął prowadzić badania sondażowe, nie odnotowano tak wysokiego poparcia dla przystąpienia do Sojuszu.

Przypomnijmy, że jeszcze wiosną 2014 roku odsetek przeciwników przystąpienia do NATO był na Ukrainie większy (40 proc.), niż odsetek zwolenników (38 proc.). Od tamtego czasu tych drugich stopniowo przybywa, przy widocznym spadku osób niezdecydowanych lub nie chcących zajmować jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.Obecnie, tylko 2 proc. respondentów deklaruje, że w razie referendum nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

Wyraźny podział rysuje się jednak na poziomie poszczególnych regionów Ukrainy. Największe poparcie dla wejścia do NATO odnotowano, tradycyjnie, na zachodzie Ukrainy (81 proc. za, 12 przeciw). Zwolennicy przeważają też w centrum kraju (67 proc. za, 25 proc. przeciw). Sytuacja przedstawia się inaczej na południu i na wschodzie. W pierwszym z tych regionów, zwolenników NATO (48 proc.) jest co prawda więcej niż przeciwników, ale ich przewaga nie jest duża. Na wstąpienie do Sojuszu nie zgadza się tam 42 proc. Ukraińców, a 10 proc. to osoby niezdecydowane lub niechcące zająć stanowiska. Natomiast na wschodzie przeciwnicy wejścia Ukrainy do NATO wyraźnie są w większości (54 proc., 36 proc. „za”, 9 proc. niezdecydowanych).

Dodajmy, że Grupa Rating za „Wschód” uznaje obwód charkowski oraz tereny obwodów ługańskiego i donieckiego kontrolowane przez Kijów. Z kolei „Południe” to obwody: odeski, mikołajowski, chersoński, zaporoski i dniepropietrowski.

Według grupy Rating, w ciągu ostatnich kilku lat nie stwierdzono znaczących różnic w grupach wiekowych w ocenie wektora polityki zagranicznej Ukrainy, przy czym młodsi są zwykle bardziej prozachodni niż starsi.

Pod względem preferencji partyjnych, zwolennicy przystąpienia do NATO zdecydowanie dominują wśród wyborców Europejskiej Solidarności, partii byłego prezydenta Petra Poroszenki (93 proc.) i partii Siła i Honor (82 proc.). W przypadku proprezydenckiej partii Sługa Narodu, zwolennicy stanowią 72 proc., a przeciwnicy – 20 procent. Podobnie jest w przypadku Ukraińskiej Strategii, partii byłego premiera za czasów Poroszenki, Wołodymyra Hrojsmana. Z kolei wyraźnie mniej „pronatowscy” są sympatycy partii Batkiwszczyna Julii Tymoszenko (57 proc. za NATO, 32 proc. przeciw).

Elektorat partii antymajdanowych i w różnym stopniu prorosyjskich, tj. Platformy Opozycyjnej-Za Życiem i partii „Nasi” Jewgienija Murajewa (rozłamowca z PO-ZŻ) to zadeklarowani przeciwnicy przystąpienia do NATO (odpowiednio 82 proc. i 89 proc. przeciw).

Przystąpienie Ukrainy do UE popiera obecnie aż 68 proc. Ukraińców, przeciwko są 24 proc. To również największe poparcie od 2013 roku, które wzrosło w ciągu minionych miesięcy. Należy jednak zaznaczyć, że ogółem Ukraińcy w ostatnich 10 latach w większości byli zwolennikami przystąpienia do Unii i temat ten wywoływał wyraźnie mniejsze kontrowersje niż członkostwo w NATO. Nawet na południu kraju osoby opowiadające się za wstąpieniem do UE mają wyraźną przewagę nad przeciwnikami (57 proc. wobec 33 proc.), podczas gdy na wschodzie obywatele Ukrainy są podzieleni w tej kwestii niemal po równo (44 proc. za, 45 proc. przeciw). Również elektorat partii antymajdanowych, choć ogólnie przeciwny wstąpieniu do UE, nie oponuje temu tak mocno, jak wobec członkostwa w NATO.

Sondaż przeprowadzono wśród 1722 osób w wieku od 18 lat, z wszystkich obwodów Ukrainy z wyjątkiem Krymu i części Donbasu kontrolowanej przez separatystów.

