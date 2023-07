Czaputowicz o zakazie ekshumacji: musimy traktować Ukrainę jako poważnego partnera, a nie jak państwo, od którego możemy coś wymusić

Były szef MSZ Jacek Czaputowicz oświadczył, że Ukraina szybko zgodzi się na ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej, jeśli Polska zgodzi się odnowić pomniki ku czci OUN-UPA na swoim terytorium.

Były minister spraw zagranicznych, Jacek Czaputowicz w wywiadzie na antenie Polsat News były pytany m.in. o relacje polsko-ukraińskie w kontekście ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego i ekshumacji na Wołyniu.

– Musimy traktować Ukrainę jako poważnego partnera, a nie takie państwo, od którego możemy coś wymusić. Ja myślę, że jest szansa na ekshumację – powiedział Czaputowicz.

Podczas rozmowy były minister zaznaczył, że również strona ukraińska domaga się, by – jak relacjonuje serwis polsatnews.pl, „w Polsce dbać również o ich groby i nie anonimizować zmarłych”. Należy podkreślić, że chodzi tu o obiekty ku czci OUN-UPA, z których znaczna część została postawiona w Polsce nielegalnie.

– Ukraina to jest dumny naród. Jeśli tego nie załatwimy, oni się nie zgodzą na dalsze rozmowy w sprawie ekshumacji – oświadczył były szef MSZ. Wyraził przekonanie, że na Ukrainie „ekshumacje szybko ruszą”, jeśli Polska „to zrobi”, czyli zgodzi się odnowić pomniki ku czci upowców i dbać o nie.

W kontekście szczytu NATO w Wilnie prof. Czaputowicz powiedział, że oczekująca gwarancji bezpieczeństwa Ukraina może ją dostać, ale do Sojuszu nie wyjdzie w trakcie wojny z Ukrainą. Dodał, że na razie Zachód nie jest gotowy na przyjęcie Ukrainy do Sojuszu oraz, że „nie ma państw, które są gotowe wysłać swoje wojska do obrony, walki Ukrainy”.

– Dlatego jest obawa, że konflikt może się rozszerzyć poza Ukrainę, między Rosję a państwa NATO. Inni uważają, że Rosja jest na tyle słaba, że nie zareaguje aż tak ostro – mówił w wywiadzie były minister.

– Podejście Zachodu, że los Ukrainy zależy od samych Ukraińców, to jest dobre podejście, ale zobaczymy, ile to będzie kosztować społeczeństwo ukraińskie. Są pewne szanse, zmiany w Rosji, broń zachodnia jest lepsza, a to daje Ukrainie przewagę – mówił Czaputowicz. Dopytywany, kiedy Ukraina znajdzie się w NATO odpowiedział, że „wszystko zależy od sytuacji na froncie” i jaki będzie efekt ukraińskiej kontrofensywy.

– Z tego wynika, że nie ma tej daty, bo nie wiemy, jak się konflikt zakończy. Gdyby zakończył się pomyślnie dla Ukrainy, ona zachowała swoje tereny, ta sprawa [wejście do NATO – red.] będzie otwarta – powiedział Jacek Czaputowicz.

Czytaj także: We Lwowie powstanie pomnik jednego z przywódców OUN

Zobacz: Ukraiński portal: Polacy zapomnieli o przeprosinach za ludobójstwo na Wołyniu

Jak pisaliśmy, w kwietniu br. były szef MSZ, Jacek Czaputowicz twierdził, że rozmowy z Ukrainą nt. ludobójstwa na Wołyniu muszą poczekać, bo „tam mają dużo poważniejsze problemy” i apelował o „empatię” wobec Ukraińców. Powiedział też, że Polska nie powinna twardo stawiać interesów polskiej mniejszości, bo sama nie wywiązała się ze swojego zobowiązania i nie odnowiła pomnika UPA zgodnie z oczekiwaniami strony ukraińskiej.

Polsatnews.pl / Kresy.pl