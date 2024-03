Wielka Brytania chce otrzymać niemieckie rakiety Taurus, aby zwiększyć dostawy Storm Shadow na Ukrainę

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Cameron zasugerował, że Niemcy powinny wymienić rakiety Taurus na brytyjskie rakiety Storm Shadows, aby Ukraina mogła zostać wyposażona w broń dalekiego zasięgu.

„Jesteśmy gotowi rozważyć wszystkie opcje, aby osiągnąć maksymalny wpływ na Ukrainę”.

Pomysł Camerona polega na tym, że Niemcy mogłyby dostarczyć Wielkiej Brytanii rakiety Taurus, a rząd brytyjski dostarczyłby Ukrainie dodatkowe rakiety Storm Shadow. „Jesteśmy zdeterminowani, aby w tej kwestii, podobnie jak we wszystkich innych kwestiach, ściśle współpracować z naszymi niemieckimi partnerami, aby pomóc Ukrainie” – powiedział Cameron.

Stwierdził jednak, że „nie chce ujawniać szczegółów i dać znać naszym przeciwnikom, co zamierzamy zrobić”. Cameron odrzucił obawy, że dostawa rakiet manewrujących może doprowadzić do eskalacji wojny na Ukrainie. „Jest absolutnie możliwe nałożenie ograniczeń na użycie tej broni, aby mieć pewność, że nie przyczyni się ona w żaden sposób do eskalacji” – powiedział.

Cameron podkreślił, że Wielka Brytania ufa zapewnieniom Ukrainy i dodał, że Londyn jest zadowolony z osiągniętych porozumień. „W przeciwnym razie nie robilibyśmy tego” – zauważył minister spraw zagranicznych.

Według wyników ankiety instytutu socjologicznego INSA dla gazety Bild am Sonntag, w Niemczech 49% respondentów najnowszego sondażu sprzeciwia się dostarczeniu Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Taurus. Od głosu wstrzymało się 16% respondentów, a poparło ten pomysł 35% na 1003.

Niemiecki Bundestag zagłosował za przyjęciem przygotowanej przez partie rządzące propozycji, dotyczącej dozbrojenia Ukrainy. Zakłada ona dostarczenie Ukraińcom „dodatkowego, niezbędnego uzbrojenia i amunicji dalekiego zasięgu”, w tym także systemów rakietowych. W dokumencie nie wymieniono jednak wprost rakiet manewrujących Taurus. Projekt poparło 382 posłów, przy 284 głosach „przeciw” i dwóch wstrzymujących się.

Podczas dyskusji nad projektem, niemiecki minister obrony Boris Pistorius powiedział, że Ukraina może liczyć na dalsze wsparcie od Niemiec. Przywołał w tym kontekście podpisane ostatnio niemiecko-ukraińskie porozumienie o bezpieczeństwie. Minister nie odpowiedział jednak na pytanie przedstawiciela opozycyjnej partii CDU o perspektywę przekazania na Ukrainę rakiet Taurus.

Media zwracają uwagę, że użyte w tekście sformułowanie o systemach dalekiego zasięgu jest różnie interpretowane przez poszczególne frakcje parlamentarne. Część Zielonych i liberałów z Wolnej Partii Demokratycznej (FDP), czyli partii wchodzących w skład koalicji rządzącej sugeruje, że treść sformułowano tak, żeby w domyśle chodziło głównie o systemy Taurus.

Z kolei wiceszefowa klubu SPD, głównej partii rządzącej, Gabriela Heinrich twierdzi, że „niekoniecznie” chodzi o te rakiety. „To kwestia interpretacji… Rzecz w tym, że nie wyznaczyliśmy czerwonej linii w tej kwestii” – powiedziała.

W przyjętym dokumencie napisano, że „Ukraina powinna w dalszym ciągu posiadać zdolność uderzania w cele wojskowe, takie jak punkty składowania amunicji, szlaki zaopatrzenia i stanowiska dowodzenia daleko poza linią frontu oraz być w stanie chronić swoich żołnierzy przed atakami ze strony rosyjskich sił zbrojnych w najlepszy możliwy sposób”.

Dodajmy, że wcześniej pod głosowanie poddano projekt rezolucji przedstawiony przez opozycyjne partie CDU/CSU. Wprost wzywano w nim do przekazania rakiet manewrujących Taurus na Ukrainę. Projekt został jednak odrzucony zdecydowaną większością głosów (182 „za”, 480 „przeciw”).

Jeszcze inną propozycję zgłosił przedstawiciel Lewicy Gregory Gysi. Zaproponował, by czasowo, na 48 godzin, całkowicie wstrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, jeśli Rosja zgodzi się na 48-godzinne zawieszenie broni. Miałoby to być impulsem do rozpoczęcia rozmów pokojowych.

Sprawa przekazania Ukrainie rakiet manewrujących Taurus od miesięcy wywołuje w Niemczech żywą dyskusję.

