Brytyjski wywiad: W ciągu minionej doby siły rosyjskie nie poczyniły istotnych postępów

Brytyjski wywiad wojskowy poinformował w sobotę, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie siły na Ukrainie nie osiągnęły większych sukcesów, ponieważ ukraińskie kontrataki skutecznie utrudniają ich działania. Skuteczność obrony powietrznej i morskiej Ukrainy, paraliżuje działania Rosjan.

Mimo deklaracji Rosji, która ogłosiła, że jej siły przejęły Mariupol, w mieście toczą się nadal ciężkie walki. Ograniczają one postępy ofensywy wroga w regionie Donbasu – podano w sobotnim komunikacie, cytowanym przez agencję Reuters.

Kontrataki sił ukraińskich skutecznie spowalniają rosyjską ofensywę, a lotnictwo i marynarka wojenna Ukrainy efektywnie bronią atakowanych obszarów – napisano.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/dYZnTBfSNG

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9HFqZQlmbe

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 23, 2022