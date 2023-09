USA odnotowały „zauważalny postęp” w ukraińskiej kontrofensywie

Koordynator ds. komunikacji strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby, powiedział, że siły ukraińskie poczyniły w ostatnich dniach „znaczący postęp” w kontrofensywie na południu Ukrainy.

„Żaden obiektywny obserwator tej kontrofensywy nie będzie w stanie zaprzeczyć… że poczyniono postępy” – powiedział Kirby reporterom.

„Odnieśli pewne sukcesy przeciwko drugiej linii rosyjskiej obrony” – powiedział.

Według przedstawiciela Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA istnieje możliwość, że Rosjanie zareagują na ten postęp strony ukraińskiej.

„Musimy więc również to monitorować. I zadbać o to, aby Ukraina posiadała wszystko, co niezbędne, nie tylko do postępu, ale także do posiadania środków, aby skutecznie reagować na wszelkie kontrofensywne działania Rosjan przeciwko niej” – zauważył Kirby.

Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar przekazała w piątek, że ukraińskie wojska w kilku miejscach przedarły się przez pierwszą linię obrony Rosji, choć następnie napotkały jeszcze silniej ufortyfikowane pozycje.

Wojska ukraińskie od prawie trzech miesięcy walczyły o przełamanie rosyjskiej obrony na terenach silnie ufortyfikowanych i zaminowanych.

„Tam, gdzie już przesunęliśmy się na następną linię… tam wróg jest znacznie bardziej ufortyfikowany i oprócz okopów widzimy też umocnienia betonowe, np. pod głównymi wzniesieniami dowodzenia, a nasze siły zbrojne muszą pokonać wiele przeszkód, aby móc poczynić postępy” – powiedziała Malar.

Ukraińska kontrofensywa nie odbiła jeszcze żadnych większych miejscowości, choć udało się przejąć kilkanaście małych wiosek. W zeszłym tygodniu zdobyto wioskę Robotyne, za którą znajdują się okupowane przez Rosję wzniesienia, ogromne rowy przeciwczołgowe i widoczne z kosmosu linie betonowych fortyfikacji.

Rosja już nazywa ukraińskie natarcie porażką. Kijów twierdzi, że celowo postępuje powoli, aby zminimalizować straty, a jego zadanie jest trudniejsze ze względu na brak przewagi powietrznej, którą jego zachodni sojusznicy uważają za oczywistość.

“Krytyka powolnego tempa kontrofensywy to splunięcie w twarz ukraińskiego żołnierza… rekomendowałbym wszystkim krytykom, żeby się zamknęli, przyjechali na Ukrainę i spróbowali sami” – oświadczył w czwartek szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba.

Ukraińska agencja informacyjna Unian zaznacza, że w ostatnim miesiącu w zachodniej prasie coraz częściej pojawiają się artykuły, w których podkreśla się wolne tempo długo oczekiwanej, ukraińskiej kontrofensywy.

Kilka dni temu agencja Bloomberg napisała, że europejscy sojusznicy Ukrainy obawiają się, że powolne tempo kontrofensywy sił ukraińskich oraz nadchodzące wybory mogą osłabić chęć USA do wspierania Kijowa. Wcześniej „The Washington Post” pisał, że amerykański wywiad jest zdania, że Ukraina nie osiągnie kluczowego celu kontrofensywy.

Przypomnijmy, że na początku sierpnia br. stacja CNN podała, że w ocenie zachodnich dyplomatów, szanse na dokonanie przez Ukraińców znaczących postępów na froncie są skrajnie małe i na Zachodzie pojawia się presja na Ukrainę, by zaczęła negocjacje z Rosją.

Ponadto, CNN w osobnym artykule zwraca uwagę, iż taka sytuacja może być dla Zełenskiego poważnym kłopotem politycznym w Stanach Zjednoczonych. Brak znaczących sukcesów sił ukraińskich, które otrzymały od USA wsparcie warte miliardy dolarów, może z dużym prawdopodobieństwem zintensyfikować głosy, kwestionujące zasadność wydawania potężnych pieniędzy na rzecz Ukrainy. Ma to szczególne znaczenie w związku z przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi w USA.

Wcześniej rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby zaznaczył, że nawet władze Ukrainy otwarcie przyznają, że kontrofensywa nie przebiega tak szybko i tak daleko, jak by chcieli. Dodał zarazem, że Ukraińcy cały czas próbują i atakują, więc trzeba ich dalej wspierać.

Z kolei na łamach „Washington Post” napisano, że powolne tempo kontrofensywy pogarsza nastroje wśród Ukraińców.

Jeszcze w lipcu niemieckie media ujawniły dokument Bundeswehry, w którym krytycznie oceniono działania ukraińskiej armii podczas kontrofensywy.

W połowie sierpnia ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk oświadczyła, że kontrofensywa Ukrainy nie idzie zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ “nie ma wystarczająco dużo broni”, na którą liczyli Ukraińcy, a sankcje wobec Rosji są zbyt słabe.

