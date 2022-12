Brytyjski wywiad: Rosja chce pozyskać setki pocisków balistycznych z Iranu

Rosja chce uzyskać setki pocisków balistycznych z Iranu – uważa brytyjski wywiad. Ma to związek ze zużyciem dużej części własnych pocisków balistycznych.

W sobotniej aktualizacji wywiadowczej brytyjski resort obrony podkreślił, że Iran stał się jednym z głównych militarnych stronników Rosji, odkąd rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Brytyjski wywiad uważa, że wsparcie Iranu dla rosyjskiej armii prawdopodobnie wzrośnie w najbliższych miesiącach. Rosja chce uzyskać więcej broni, w tym setki pocisków balistycznych. W zamian najprawdopodobniej oferuje Iranowi bezprecedensowy poziom wsparcia wojskowego i technicznego, który przekształca ich relacje obronne.

„Rosja najprawdopodobniej zużyła dużą część zapasów własnych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu SS-26 Iskander, które przenoszą głowicę o masie 500 kg na odległość do 500 km. Jeśli Rosji uda się uzyskać dużą liczbę irańskich pocisków balistycznych, prawdopodobnie wykorzysta je do kontynuowania i rozszerzania kampanii ataków na krytyczną infrastrukturę narodową Ukrainy” – napisano w komunikacie.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 December 2022

