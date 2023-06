We Lwowie powstanie pomnik jednego z przywódców OUN

We Lwowie powstanie pomnik Jewhena Konowalca, który m.in. stał na czele Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, prowadzącej w II RP działalność terrorystyczną. Rada Miejska Lwowa ogłosiła miejsce, w którym ma stanąć pomnik.

Pomnik Jewhena Konowalca, przywódcy OUN, stanie na terenie Politechniki Lwowskiej. W celu wyłonienia „najlepszej propozycji” zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny. „Planuje się symboliczne uhonorowanie go przy ulicy Bandery, gdzie przecina się ona z ulicą Konowalca. Będzie to początek ulicy Konowalca, która następnie biegnie w kierunku południa miasta” – oświadczył naczelny architekt Lwowa, cytowany w poniedziałek przez portal Zaxid.net. Wyraził opinię, że będzie to „symbioza”.

Czytamy, że 3 lipca komitet wykonawczy Rady Miejskiej Lwowa ogłosi otwarty konkurs architektoniczny na projekt pomnika.

Przypomnijmy, że decyzję o budowie pomnika Jewhena Konowalca Rada Miejska Lwowa podjęła jeszcze w 2021 roku.

Jewhen Konowałeć (Konowalec) był pułkownikiem armii Ukraińskiej Republiki Ludowej – nieuznawanego państwa istniejącego w latach 1917-20, w skład której wchodził korpus Strzelców Siczowych. Później był przywódcą Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO) oraz Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), które prowadziły na terenie II RP działalność dywersyjną i terrorystyczną, korzystając przy tym ze wsparcia obcych wywiadów, w tym Abwehry.

Konowalec kierował UWO a potem OUN przebywając na emigracji. W tym czasie doszło do stopniowej radykalizacji ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego, która zbliżyła ten ruch do faszyzmu i doprowadziła do ludobójstwa na Polakach w czasie II wojny światowej. Stało się to już po śmierci Konowalca, który w 1938 roku został skrytobójczo zamordowany w Rotterdamie przez sowieckiego agenta.

zaxid.net / Kresy.pl