Rosja twierdzi, że zniszczyła we Lwowie magazyn zachodniej broni [+VIDEO]

Jestem oburzony rosyjskimi demonstracjami w Niemczech - oświadczył w rozmowie z PAP były ambasador RP w Berlinie prof. Andrzej Przyłębski. "Niemieccy Rosjanie nie są poddani presji rosyjskich mediów, mają bowiem dostęp do innych. I co? Zero refleksji, zero empatii, zero pokory. Zamiast tego 'ruska buta'" - podkreślił. Zaznaczył, że manifestowano "jednoznaczne poparcie działań Putina".

Przyłębski został zapytany, czy zaskoczyła go zgoda władz niemieckich na rosyjską demonstrację w Berlinie i w innych miastach RFN. "Wcale. Niemieckie prawo dot. demonstracji jest nadzwyczaj liberalne. Prawo do demonstrowania - jako sposobu wyrażania swych poglądów - uchodzi tam za święte. Moim zdaniem niesłusznie, bo demonstracje mają także negatywne efekty uboczne, uciążliwe dla wielu obywateli. Wystarczy gdy wspomnę wielogodzinne blokady Berlina przez olbrzymie traktory protestujących rolników czy do północy trwające, niemal codzienne demonstracje przed 'moją' rezydencją, w związku z wyrokami TK" - odpowiedział, cytowany w sobotę przez PAP.

Podkreślił, że jest oburzony prorosyjskimi manifestacjami w niemieckich miastach. "Oficjalnie chodziło o to, by Rosjan nie stygmatyzować, nie szykanować w związku z działaniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. I to można by od biedy zrozumieć. Ale flagi rosyjskie, a także sowieckie, na samochodach, oznaczały jednoznaczne poparcie działań Putina!" - zaznaczył.