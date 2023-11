“Należy położyć temu kres”. Niemieccy politycy chcą walczyć z nielegalną imigracją

Premier Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) Hendrik Wüst chce walczyć z nielegalna imigracją. Wzywa do “poważnej dyskusji na temat procedur azylowych poza Europą”. Za takim rozwiązaniem opowiada się także szef grupy parlamentarnej FDP Christian Duerr.

W Niemczech trwa dyskusja na temat nielegalnej imigracji. Portal niemieckiego dziennika Die Welt przypomniał we wtorek, że premier Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) Hendrik Wüst (CDU) proponuje w tej kwestii porozumienie z krajami Afryki Północnej. “Należy położyć kres nielegalnej migracji, abyśmy mogli pomóc osobom, które naprawdę potrzebują naszej pomocy, uciekając przed wojną i wygnaniem” – wskazał. Porozumienie miałoby zostać zawarte w zamian za zobowiązania finansowe.

“Po zatrzymaniu w Europie migranci powinni być przewożeni do krajów partnerskich wzdłuż szlaków migracji, aby to tam mogły być wykonywane procedury” – uważa polityk CDU.

Za przeprowadzaniem procedur azylowych w krajach trzecich, spoza UE, opowiedział się także szef grupy parlamentarnej FDP Christian Duerr. Jak podkreślił, “takie rozwiązanie zapewniłoby jasność co do statusu ochrony i uniemożliwiłoby ludziom wybieranie się w niebezpieczną trasę przez Morze Śródziemne, bez perspektyw. To także kwestia człowieczeństwa”.

Die Welt zwraca uwagę, że zastrzeżenia co do wezwań do przeprowadzenia procedur azylowych poza Europą wyraził kanclerz Niemiec Olaf Scholz (SPD). Szef niemieckiego rządu wyraził opinię, że trzeba zachować “spokojny umysł” i zadać sobie pytanie, czy inne kraje w ogóle chcą współpracować w kwestii migracji.

Przedstawiciele rządu federalnego oraz krajów związkowych spotkają się 6 listopada w celu omówienia dalszych działań w zakresie polityki migracyjnej z kanclerzem Olafem Scholzem. Będzie to kolejne tego typu spotkanie.

welt.de / Kresy.pl