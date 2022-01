W piątek granicę Polski i Białorusi próbowało nielegalnie przekroczyć 36 osób. Tylko w styczniu odnotowano 180 prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Służba prasowa SG poinformowała także, że do Polski wjechało 80 obywateli Białorusi, którzy podawali się za opozycjonistów lub osoby represjonowane. „Te osoby otrzymają pomoc na terytorium RP” – czytamy.

6 stycznia do Polski z Białorusi usiłowało nielegalnie przedostać się 18 osób. Jedną z tych osób był obywatel Kirgistanu, który przepłynął Bug na odcinku placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim.

7 stycznia godzinę po północy grupa 35 migrantów siłowo forsowała granicę na odcinku placówki SG w Czeremsze. Cudzoziemcy rzucali w stronę polskich funkcjonariuszy kamieniami i gałęziami.

Straż Graniczna podała dane za ubiegły rok dotyczące liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. Wynika z nich, że najgorętszym miesiącem na granicy był październik, gdy doszło do 17,5 tys. takich prób. Kolejne miesiące to listopad (8,9 tys.), wrzesień (7,7 tys.) i sierpień (3,5 tys.). Najspokojniejsze miesiące w tym półroczu to grudzień (1,7 tys.) i lipiec (0,2 tys.). W pierwszej połowie roku liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią wahała się od kilku do kilkudziesięciu miesięcznie. W sumie w całym 2021 roku doszło do prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

