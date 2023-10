Włochy obawiają się ataków terrorystycznych. Wprowadzają dodatkowe kontrole

Włochy wprowadziły kontrole na granicy ze Słowenią i Austrią. Ma to związek ze wzrostem zagrożenia terrorystycznego.

Wprowadzone z powodu zagrożenia terrorystycznego kontrole na granicy ze Słowenią i Austrią będą prowadzone co najmniej do końca października – podało w niedzielę Polskie Radio. Oddziały straży na granicy ze Słowenią wzmocniono o 350 żołnierzy. Na stukilometrowej granicy staną również zapory.

W tym roku co najmniej 16 tysięcy imigrantów przybyło do Włoch przez Słowenię tzw. szlakiem bałkańskim.

Włoski rząd uważa, że w związku z atakiem Hamasu na Izrael, trwającymi działaniami wojennymi oraz zamachami przeprowadzonymi przez ekstremistów islamskich we Francji i Belgii, znacznie wzrosło zagrożenie terrorystyczne. MSW Włoch zwraca uwagę, że do tej pory w kraju nie doszło do zamachów. Z Włoch wydalono jednak ponad 60 imamów podżegających do agresji.

Włochy nie są jedynym krajem, który podjął działania związane ze wzrostem ryzyka zamachów terrorystycznych. Portugalskie władze podniosły w piątek wieczorem stan zagrożenia terrorystycznego z poziomu “umiarkowanego” do “znaczącego”.

W ubiegłym tygodniu Francja podniosła do najwyższego poziomu alert zagrożenia terrorystycznego, co było bezpośrednim skutkiem ataku islamisty w Arras.

Jak informowaliśmy, szef MSW Francji zapowiedział w ubiegłą w sobotę wydalenie każdego imigranta powiązanego z organizacjami terrorystycznymi i uznanego za niebezpiecznego. Jak dodał, nawet jeśli rząd w Paryżu może zostać za to skazany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Niemieckie władze mówią z kolei o możliwych deportacjach zwolenników Hamasu. Głos w sprawie zabrała szefowa MSW Niemiec Nancy Faeser.

Zobacz także: Le Monde: Szef MSW Francji chce zaostrzenia prawa imigracyjnego po ataku w Arras

polskieradio24.pl / Kresy.pl