Włochy: dług publiczny osiągnie w 2021 roku najwyższy poziom od II Wojny Światowej

Dług publiczny Włoch osiągnie w 2021 roku poziom 158,5% PKB – będzie to rekord w okresie po II Wojnie Światowej.

Wedle najnowszych prognoz zadłużenie Włoch wzrośnie w tym roku do poziomu 158,5%. Oznacza to, że nie uda osiągnąć się celu wyznaczonego przez rząd we wrześniu – zadłużenia na poziomie 155,6% PKB.

Nowe szacunki uwzględniają wpływ pakietu stymulacyjnego o wartości 32 miliardów euro (39 miliardów dolarów) ogłoszonego w tym tygodniu, który spowoduje wzrost deficytu budżetowego w 2021 roku do 8,8% PKB w porównaniu z wcześniej zakładanymi 7%.

Dodatkowe pieniądze zostaną wykorzystane na pomoc znajdującej się w trudnej sytuacji państwowej służbie zdrowia, sfinansowanie dotacji i programów urlopowych dla firm zmuszonych do zaprzestania działalności z powodu blokady gospodarki oraz zabezpieczenie przed odroczeniem terminów płatności podatków.

W kwietniu rząd ma zaktualizować swoje cele dotyczące zadłużenia i deficytu.

Ogromny dług publiczny Włoch jest drugim co do wielkości w strefie euro po Grecji.

Źródło Reutersa we włoskim rządzie podało jednak, że pomimo wysokich prognoz na 2021 rok to prawdopodobnie zadłużenie na rok 2020 będzie niższe niż wcześniej szacowano.

Stosunek zadłużenia do PKB ma wynieść w 2020 roku 156,5%. Będzie to więc poziom niższy niż wyznaczony we wrześniu przez rząd – 158%. Deficyt w 2020 roku wyniósł 10,5% do 10,8% PKB.

Ostateczne dane dotyczące deficytu i zadłużenia za ubiegły rok zostaną opublikowane przez krajowy urząd statystyczny ISTAT w marcu.

