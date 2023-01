Ukraina apeluje do Niemiec o przekazanie okrętów podwodnych

Wiceszef ukraińskiego MSZ Andrij Melnyk zaapelował w sobotę do Niemiec o przekazanie Ukrainie okrętów podwodnych. Jego zdaniem pomogłyby w skutecznej obronie ukraińskich miast przed atakami rosyjskiej floty.

Wiem, że czeka mnie kolejny shitstorm [burzliwa dyskusja], ale Niemcy produkują jedne z najlepszych na świecie okrętów podwodnych HDW Class 212A. Bundeswehra ma 6 takich U-Bootów. Dlaczego nie wysłać jednego na Ukrainę? – napisał Melnyk w sobotę na Twitterze.

Jego zdaniem niemieckie okręty podwodne pomogłyby w skutecznej obronie ukraińskich miast przed atakami rosyjskiej floty.

Hi guys, I know I’m gonna get a new shit storm, but I have another creative idea. Germany (ThyssenKrupp) produces one of the world’s best submarines HDW Class 212A. The Bundeswehr has 6 such U-boats. Why not to send one to Ukraine? Then we’ll kick 🇷🇺fleet out of the Black Sea💪 pic.twitter.com/qy75sRVZ76

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 28, 2023