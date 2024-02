MON zacieśnia współpracę z ministerstwem obrony Danii, wcześniej podpisał umowy z Niemcami i Holandią

Do Polski napływa ogromna ilość cukru z Ukrainy, wpływając na polski rynek oraz ceny produktu w sklepach. Na portalach sprzedażowych możemy znaleźć oferty ukraińskiego cukru, a magazyny niektórych polskich spółek są pełne produktu zza wschodniej granicy - opisuje Wyborcza, wskazując, że tym roku do UE może trafić 1 milion ton cukru z Ukrainy, co stanowi wzrost o 4,9 tysiąca proc. w porównaniu do 2021 roku.

GW zwraca uwagę, że warszawska firma MBF Group, która zajmuje się logistyką i hurtowym obrotem produktami medycznymi, spożywczymi i chemicznymi, zaoferowała na portalu X tani cukier z Ukrainy.