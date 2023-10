Niemiecka delegacja ewakuowana na lotnisku w Izraelu. Scholz odwieziony do schronu

We wtorek wieczorem kanclerz Niemiec Olaf Scholz i jego delegacja byli ewakuowani na lotnisku w Izraelu. Miało to związek z alarmem przeciwlotniczym. Scholz został ewakuowany do schronu, a reszta delegacji musiała położyć się na płycie lotniska. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania zajścia.

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem na lotnisku Ben Guriona w Izraelu – podaje portal Politico. Niemiecka delegacja wsiadała do samolotu, który miał ją zabrać do Egiptu, gdy nagle rozległy się syreny alarmowe. Wszyscy pasażerowie musieli natychmiast opuścić maszynę.

Scholz został odwieziony do schronu, a reszta delegacji musiała położyć się na płycie lotniska. To efekt incydentu z udziałem dwóch rakiet, które zostały zestrzelone przez izraelski system obrony przeciwlotniczej. Po kilku minutach pasażerowie mogli wsiąść do samolotu.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie zajścia.

#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA — Sara Sievert (@sara__si) October 17, 2023

“Osobiście widziałem eksplozje na niebie, gdy izraelska Żelazna Kopuła przechwyciła dwa pociski” – napisał na platformie X Robin Alexander, zastępca redaktora naczelnego niemieckiego dziennika Welt, podróżujący z delegacją Scholza.

Kanzler lag nicht auf Rollfeld, lief stattdessen zu nahe gelegenem Container. Von dort zu einem Schutzraum, sah persönlich Explosionen im Himmel wie israelischer Iron Dome zwei Raketen abfing. @welt https://t.co/vSFK8UiUON — Robin Alexander (@robinalexander_) October 17, 2023

Wcześniej we wtorek podczas wizyty w Tel Awiwie Scholz także musiał udać się do schronu na terenie ambasady Niemiec. W centrum miasta słychać było eksplozje spowodowane pracą Żelaznej Kopuły.

Zobacz także: Szczyt w Jordanii odwołany z powodu tragedii w szpitalu w Gazie

politico.eu / bild.de / wiadomosci.radiozet.pl / Kresy.pl