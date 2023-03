Niemcy proszą Szwajcarię o sprzedaż Leopardów 2

Niemcy poprosiły Szwajcarię o sprzedaż części czołgów Leopard 2 poinformowała w piątek szwajcarska gazeta Blick. Taka umowa może pozwolić Berlinowi na zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Niemcy chcą, aby Szwajcaria odsprzedała część czołgów producentowi Rheinmetall, co pozwoliłoby firmie uzupełnić luki w uzbrojeniu krajów Unii Europejskiej i NATO.

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius i minister gospodarki Robert Habeck poinformowali o projekcie szwajcarską minister obrony Violę Amherd w liście z 23 lutego, podała gazeta. Poprosili o zgodę na sprzedaż z zapewnieniem, że szwajcarskie czołgi nie zostaną przekazane samej Ukrainie.

Na mocy przepisów o neutralności i osobnego embarga na broń Szwajcaria ma zakaz wysyłania broni bezpośrednio na Ukrainę. Porozumienie z Niemcami wymagałoby od szwajcarskiego parlamentu formalnego ogłoszenia wycofania z eksploatacji wstrzymanych czołgów, podała gazeta.

Szwajcarskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że prośba Niemiec jest rozpatrywana. „Z punktu widzenia armii można by w zasadzie obejść się bez niewielkiej liczby czołgów – biorąc pod uwagę własne wymagania Szwajcarii” – powiedział rzecznik gazety.

Rzecznik ministerstwa obrony w Berlinie powiedział, że nie jest w stanie od razu tego skomentować.

Przypomnijmy, że już wcześniej Bloomberg informował, że Szwajcaria nie może bezpośrednio przekazywać Ukrainie broni ze względu na neutralność, ale rozważa możliwość wysłania swojego sprzętu wojskowego do sojuszników Ukrainy, aby mogli oni przekazać podobną broń z własnych zapasów. Zapowiedź, że Niemcy i inne kraje europejskie wyślą swoje czołgi na Ukrainę miała zintensyfikować debatę na temat tego, jak i kiedy Szwajcaria będzie mogła pomóc Ukrainie.

Nie ma mowy o dostarczaniu broni bezpośrednio na pole walki ze względu na niezmienne stanowisko kraju – neutralność w konfliktach zbrojnych. Ale szwajcarscy politycy wzywają do sprzedaży Leopardów po korzystnej cenie Polsce, Słowacji i Czechom, aby zastąpić czołgi, które ich rządy planują wysłać na Ukrainę.

„Wojna zmieniła dyskusję w Szwajcarii. Nie możemy rezygnować z neutralności, ale musimy rozmawiać o tym, jakie mamy możliwości wspierania krajów, które wyznają te same wartości demokratyczne co Szwajcaria” – mówiła Maya Riniker, posłanka do parlamentu szwajcarskiego, która przedstawiła propozycję przekazania czołgów.

Przypomnijmy, że w czerwcu rząd Szwajcarii zaznaczył, że jako kraj neutralny co prawda nie zezwala na reeksport szwajcarskiej broni do stref konfliktu, jednak zasada ta nie obejmuje niektórych części wyprodukowanych w Szwajcarii, które inne kraje mogą wykorzystać do produkcji broni.

Kresy.pl/Reuters