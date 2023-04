Finlandia wstępuje do NATO. Stoltenberg podał konkretną datę

We wtorek Finlandia przystąpi do NATO – poinformował w poniedziałek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Biuro prezydenta Finlandii także podało tę informację.

Sekretarz generalny NATO rozmawiał z dziennikarzami w Brukseli. „Po raz pierwszy podniesiemy fińską flagę tutaj, w kwaterze głównej NATO. To będzie dobry dzień dla bezpieczeństwa Finlandii, dla bezpieczeństwa krajów nordyckich i dla całego NATO” – oświadczył, cytowany przez agencję Reuters. „W rezultacie również Szwecja będzie bezpieczniejsza” – dodał.

Także biuro prezydenta Finlandii poinformowało, że kraj oficjalnie wstąpi do NATO we wtorek. Jest to pierwsze rozszerzenie NATO od czasu przystąpienia Macedonii Północnej do sojuszu w 2020 roku – zwraca uwagę stacja Sky News.

Finlandia będzie 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Jak informowaliśmy, parlament Turcji zatwierdził w czwartek kandydaturę Finlandii do NATO, stając się ostatnim krajem po Węgrzech, który zapalił zielone światło dla członkostwa tego kraju w Sojuszu.

W sobotę tureckie media podały, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan potwierdził decyzję parlamentu, podpisując stosowny dokument. Sama decyzja została oficjalnie opublikowana.

W piątek wieczorem szef fińskiego MSZ Pekka Haavisto deklarował, że oczekuje zakończenia całej procedury w ciągu kilku dni.

Jednocześnie, Turcja wciąż nie ratyfikowała przystąpienia Szwecji do Sojuszu i na razie nie wiadomo, kiedy mogłoby to nastąpić. Najpewniej jednak decyzja nie zapadnie wcześniej, niż przed wyborami w Turcji, zaplanowanymi na maj br.

Finlandia i Szwecja złożyły wniosek o członkostwo w NATO w maju 2022 r.

