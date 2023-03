Joe Biden podziękował Olafowi Scholzowi za wsparcie Niemiec dla Ukrainy

Scholz przekazał, że współpraca z USA jest „w bardzo dobrym stanie” i dodał, że ważne jest utrzymanie jedności transatlantyckiej i wsparcia dla Ukrainy.

Niemiecki kanclerz stwierdził, że „bardzo ważne jest, abyśmy działali razem”, dodając, że „ważne jest również, abyśmy przekazali wiadomość, że będziemy to robić tak długo, jak to będzie konieczne”.

Biden powiedział Scholzowi: „Chcę ci podziękować za twoje silne i stabilne przywództwo. Mówię to szczerze. To robi dużą różnicę”. Przywódca USA podziękował także Scholzowi za „solidne” wsparcie Niemiec dla Ukrainy.

Obaj przywódcy prowadzili rozmowy za zamkniętymi drzwiami i tylko na krótka wystąpili przed dziennikarzami.

Była to pierwsza podróż Scholza do Waszyngtonu po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę na pełną skalę w lutym ubiegłego roku.

Biden pochwalił także decyzję Scholza o zwiększeniu niemieckich wydatków wojskowych i dywersyfikacji źródeł energii oraz zmniejszeniu zależności od rosyjskiego gazu.

Przed spotkaniem kanclerz Niemiec w czwartkowym przemówieniu w Bundestagu wezwał Chiny do „wykorzystania swoich wpływów w Moskwie do wywarcia nacisku na wycofanie wojsk rosyjskich”, a nie „dostarczania broni agresorowi Rosji” .

Rzecznik bezpieczeństwa narodowego Białego Domu, John Kirby, powiedział Deutsche Welle: „Nadal nic nie wskazuje na to, że Chińczycy zdecydowali się pójść naprzód, dostarczając Rosji jakąkolwiek śmiercionośną broń”.

Jak donosi Deutsche Welle, według Jake’a Sullivana, doradcy Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, że Stany Zjednoczone zgodziły się wysłać czołgi Abrams na Ukrainę tylko dlatego, że Niemcy zdecydowały się wysłać własne czołgi Leopard 2

Thank you for your leadership and friendship, Joe! It’s good to be back here in Washington. Transatlantic coordination is indispensable and has never been stronger. We are steadfast in our support for #Ukraine. Freedom and peace for Ukraine is our common goal. @Potus pic.twitter.com/6YAxZsMU5e

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 3, 2023