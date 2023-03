Biden: kwatera główna naszych sił w Europie będzie znajdować się w Polsce

Kwatera główna naszych sił w Europie będzie znajdować się w Polsce – przekazał prezydent USA Joe Biden.

„Potwierdziliśmy nasze żelazne zaangażowanie na rzecz zbiorowego bezpieczeństwa NATO, w tym gwarancję, że kwatera główna naszych sił w Europie będzie znajdować się w Polsce, kropka” – powiedział 21 lutego br. prezydent USA Joe Biden podczas spotkania z prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

Deklarację, która wcześniej przeszła w Polsce bez echa, przypomniał oficjalny profil misji USA przy NATO.

“We reaffirmed our ironclad commitment to NATO’s collective security, including guaranteeing that the command headquarters for our forces in Europe are going to be in Poland, period.” – President Biden

🇺🇸 and 🇵🇱 forces continue to stand together. #WeAreNATO pic.twitter.com/IE1ZchbrKx

— U.S. Mission to NATO (@USNATO) March 3, 2023