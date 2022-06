Biden: zbudujemy w Polsce tymczasowe silosy na ukraińskie zboże

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział budowę tymczasowych silosów na zboże z Ukrainy wzdłuż granic tego państwa, w tym w Polsce.

Jak podała portal Politico, prezydent USA Joe Biden powiedział we wtorek, że USA zbudują tymczasowe silosy na granicy Ukrainy, w tym w Polsce, aby ułatwić eksport zboża z Ukrainy i zapobiec wzrostowi cen żywności.

„Będziemy budować silosy, tymczasowe silosy na granicach Ukrainy, w tym w Polsce. Aby móc przetransportować [zboże] z wagonów do tych silosów, do wagonów w Europie, przewieźć je do morza i rozesłać na cały świat. Ale to wymaga czasu” – powiedział Biden w przemówieniu na konwencji AFL-CIO w Filadelfii, gdzie omawiał potencjalne rozwiązania dla rosnących cen żywności w USA.

Według Politico urzędnicy z USA i innych krajów zachodnich sprawdzają możliwość budowy tymczasowych silosów na Ukrainie i w innych krajach jako sposobu na szybkie zwiększenie pojemności magazynów ukraińskiego zboża w obliczu rosyjskiej blokady ukraińskiego eksportu drogą morską przez Morze Czarne. Portal zwraca uwagę, że w lipcu zaczną się żniwa pszenicy, której Ukraińcy nie będą w stanie wyeksportować.

Państwa zachodnie obawiają się, że niedobory żywności wraz z rosnącymi cenami paliw i żywności mogą w nadchodzących miesiącach wywołać masowy głód, niepokoje polityczne i migrację w niektórych częściach Afryki, Bliskiego Wschodu i być może Ameryki Środkowej – pisze Politico.

Eksport ukraińskiego zboża koleją jest utrudniony, ponieważ koleje na Ukrainie mają szerszy rozstaw kół niż w przypadku jej zachodnich sąsiadów. Wymaga to operacji przestawienia rozstawu kół na granicy, co jest czasochłonne.

Politico zauważa, że trwają rozmowy między ONZ a Rosją i osobno z Turcją, które mają na celu wynegocjowanie umowy z Rosją, aby umożliwić Ukrainie wznowienie eksportu zboża przez Morze Czarne. Ale urzędnicy administracji Bidena i amerykańscy kongresmeni są sceptyczni wobec wysiłków Rosji, ponieważ Moskwa domaga się w zamian złagodzenia sankcji.

Kresy.pl / Politico