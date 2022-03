Nowe doniesienia o skuteczności systemów Piorun na Ukrainie [+FOTO/VIDEO]

Jak poinformował profil ukraińskiej Gwardii Narodowej, 6 marca o godzinie 18.15 dwie obsługi ukraińskie ПЗРК (pol. PPZR – przenośny, przeciwlotniczy zestaw rakietowy) miały wystrzelić rakiety w stronę rosyjskiego celu, trafiając i niszcząc go. Informację opatrzono zdjęciami wyrzutni Piorun oraz wraku rosyjskiego Su-25.

Jak czytamy w mediach społecznościowych ukraińskiej Gwardii Narodowej, 6 marca o godzinie 18.15 dwie obsługi ukraińskie ПЗРК (pol. PPZR – przenośny, przeciwlotniczy zestaw rakietowy) miały wystrzelić rakiety w stronę rosyjskiego celu, trafiając i niszcząc go. Informację opatrzono zdjęciami wyrzutni Piorun oraz wraku rosyjskiego Su-25.

Wcześniej, Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały nagranie, na którym według publicystów widać zestrzelenia rosyjskiego śmigłowca przy użyciu polskiego systemu Piorun.

W niedzielę 6 marca w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego na wyposażeniu ukraińskich żołnierzy.

#Ukraine: One of the first glimpses of a PPZR Piorun MANPADS in the hands of Ukrainian forces.

Essentially a very heavily upgraded 9K38 Igla, this Polish system was provided to UA recently and may help explain some of the the recent RuAF losses. pic.twitter.com/uZDtdcMdWr

