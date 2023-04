Finlandia spodziewa się dołączenia do NATO w ciągu kilku dni. Erdogan podpisał ratyfikację

Prezydent Turcji podpisał dokument o ratyfikacji członkostwa Finlandii w NATO. Przedstawiciele fińskiego rządu uważają, że ich kraj w przyszłym tygodniu formalnie stanie się nowym członkiem Sojuszu.

Jak informowaliśmy, parlament Turcji zatwierdził w czwartek kandydaturę Finlandii do NATO, stając się ostatnim krajem po Węgrzech, który zapalił zielone światło dla członkostwa tego kraju w Sojuszu.

W sobotę tureckie media podały, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan potwierdził decyzję parlamentu, podpisując stosowny dokument. Sama decyzja została oficjalnie opublikowana. Dodano, że zgodnie z prawem Erdogan miał do 15 dni na podpisanie ratyfikacji, przypominając, że w 2020 roku czekał prawie cały ten czas, by zatwierdzić przystąpienie do NATO Macedonii Północnej.

Stosowny dokument musi jeszcze zostać dostarczony do Waszyngtonu. Formalnie, wraz z przyjęciem go i zdeponowaniem w Departamencie Stanu USA, Finlandia stanie się członkiem NATO. W ramach ostatnich formalności do stolicy Stanów Zjednoczonych mają zostać zaproszeni sekretarz generalny Jens Stoltenberg oraz przedstawiciel Finlandii, najpewniej szef MSZ, Pekka Haavisto.

W piątek wieczorem Haavisto oświadczył, że oczekuje zakończenia całej procedury w ciągu kilku dni. Jego zdaniem, Finlandia może oficjalnie stać się członkiem NATO już w przyszłym tygodniu. Dodał, że w poniedziałek lub wtorek spodziewa się zaproszenia ze strony Stoltenberga.

Fiński minister obrony Antti Kaikkonen uważa, że na Wielkanoc Finlandia będzie już nowym członkiem Sojuszu.

Jednocześnie, Turcja wciąż nie ratyfikowała przystąpienia Szwecji do Sojuszu i na razie nie wiadomo, kiedy mogłoby to nastąpić. Najpewniej jednak decyzja nie zapadnie wcześniej, niż przed wyborami w Turcji, zaplanowanymi na maj br.

Zgromadzenie Narodowe Węgier ratyfikowało w poniedziałek porozumienie w sprawie przyjęcia Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szwecja wciąż musi czekać na poparcie Madziarów. Wniosek Finlandii został poparty przez zdecydowaną większość węgierskich parlamentarzystów – 186. Jedynie sześciu nie poparło przyjęcia Finlandii do NATO, podał portal Politico. Byli to reprezentanci nacjonalistycznego ugrupowania „Nasza ojczyzna” („Mi Hazánk”). Tym samym Finowie czekają już tylko na ratyfikację porozumienia o ich akcesji przez parlament Turcji. Jej prezydent Recep Tayyip Erdogan zadeklarował, że w Ankarze jest wola po temu. Inaczej niż w przypadku Szwecji.

yle.fi / Kresy.pl