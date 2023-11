UE jest „głęboko zaniepokojona” pomocą wojskową dla Rosji ze strony Korei Północnej

Unia Europejska wyraziła „głębokie zaniepokojenie” doniesieniami o transferach broni i współpracy wojskowej między Koreą Północną a Rosją.

„UE stanowczo potępia wszelkie tego typu transfery broni. UE wzywa KRLD i Rosję do powstrzymania się od jakiejkolwiek wymiany sprzętu wojskowego lub amunicji oraz do przestrzegania kolejnych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, które wyraźnie zakazują jakiegokolwiek eksportu lub importu broni obejmującego KRLD” – przekazała Europejska Służba Spraw Zagranicznych.

Instytucja dodała, że ​​naruszenie przez Rosję rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, którą sama poparła, „odzwierciedla jej rosnącą izolację, desperację i skuteczność unijnych środków ograniczających”.

Jak informowaliśmy, według wywiadu Korei Południowej, Korea Północna wysłała do Rosji ponad 10 transportów amunicji na rzecz wojny z Ukrainą. Ilościowo, odpowiadać ma to milionowi pocisków artyleryjskich.

W ubiegłym tygodniu brytyjskie ministerstwo obrony podało, że Rosja zaoferowała Korei Północnej za przekazywaną amunicję i sprzęt wojskowy m.in. wsparcie finansowe i gospodarcze. Moskwa miała zobowiązać się do dostarczania technologii wojskowych. Obiecała również współpracę w innych obszarach zaawansowanych technologii, w tym kosmicznej.

Ponadto, jak podaje agencja informacyjna Yonhap, powołując się na południowokoreańską służbę wywiadowczą, Korea Północna znajduje się w końcowej fazie przygotowań do wystrzelenia satelity szpiegowskiego. Ponadto, szanse na to, że trzecia próba zakończy się powodzeniem, są duże.

Przypomnijmy też, że w październiku br. stacja CBS News podała, iż Korea Północna rozpoczęła transfer artylerii do Rosji. Nie było jasne, czy transfer stanowi część nowego, długoterminowego łańcucha dostaw, czy bardziej ograniczoną partię, ani też co Korea otrzymuje w zamian za broń. Jeden z wyższych urzędników z Korei Południowej powiedział wówczas, że Seul obawia się, iż Kim może chcieć pozyskać od Rosji technologię do budowy okrętów podwodnych o napędzie atomowym oraz bardziej zaawansowanych rakiet i satelitów, oprócz współpracy w zakresie broni konwencjonalnej.

Kresy.pl / eeas.europa.eu