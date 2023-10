“Całkowicie niemożliwy do wykonania” – Borrell o izraelskim nakazie ewakuacji części Strefy Gazy

Szef dyplomacji UE Josep Borrell oświadczył, że izraelski nakaz ewakuacji w ciągu jednego dnia północnej części Strefy Gazy jest “całkowicie niemożliwy do wykonania”.

W piątek rano, jak pisaliśmy, Izraelskie Siły Obronne nakazały Palestyńczykom z północnej części Strefy Gazy ewakuować się na południe w ciągu 24 godzin. Według mediów to sygnał, że wkrótce może ruszyć izraelska ofensywa lądowa. Rzecznik ONZ Stéphane Dujarric powiedział, że wykonanie izraelskiego rozkazu jest „niemożliwe”, z uwagi na „katastrofalne konsekwencje humanitarne”. Także szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell skomentował sprawę podczas sobotniej konferencji prasowej w Pekinie. Podkreślił, że izraelski nakaz ewakuacji ponad miliona ludzi z północnej części Strefy Gazy w ciągu jednego dnia jest “całkowicie niemożliwy do wdrożenia”.

“Mówię, reprezentując oficjalne stanowisko Unii Europejskiej (… ) [plan ewakuacji] jest całkowicie niemożliwy do zrealizowania” – oświadczył Borrell, cytowany przez The Economic Times.

“Wyobrażanie sobie, że można przemieścić milion ludzi w ciągu 24 godzin w sytuacji takiej jak jest w Gazie, może tylko prowadzić do kryzysu humanitarnego” – podkreślił.

Izraelskie Siły Obronne (IDF) oświadczyły w piątek wieczorem, że oddziały piechoty wspartej czołgami zaczęły punktowo wkraczać do Strefy Gazy. Jak podano, były to „lokalne rajdy”, mające na celu oczyszczenie terenu z potencjalnych bojowników Hamasu i zlokalizowanie porwanych Izraelczyków. Kontekst wskazuje, że mogło też chodzić o to, by Palestyńczycy wyczerpali swoje zapasy broni przeciwpancernej.

Hamas oskarżył Izrael o przeprowadzanie w Strefie Gazy ludobójstwa. Według danych z piątku wieczorem, zginęło tam 1,9 tysiąca Palestyńczyków, a ponad 7,5 tys. został rannych. Jednocześnie, od momentu ataku Hamasu na Izrael zginęło ponad 1,3 tys. Izraelczyków, co najmniej 2,300 innych odniosło rany. Jednocześnie, Izrael zarzuca ONZ, że organizacja przymyka oczy na terrorystyczną działalność Hamasu.

Izrael, co przyznają tamtejsze media, wprowadził stan całkowitego oblężenia Gazy. Odcięto dostawy wody, elektryczności i gazu. Przejścia są niedostępne, a ponadto, Izraelczycy zbombardowali przejście graniczne z Egiptem w Rafie, na południu Strefy Gazy, czyniąc je czasowo nie do użytku.

