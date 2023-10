Szef dyplomacji UE: Działania wobec Strefy Gazy sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym

Działania wobec Strefy Gazy są sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym – oświadczył w sobotę szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Jak podkreślił Borrell na platformie X, Gaza znajduje się w całkowitym zaciemnieniu i izolacji, podczas gdy nadal trwają ciężkie ostrzały. “Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie ostrzega przed rozpaczliwą sytuacją ludności Gazy, pozbawionej elektryczności, żywności i wody” – napisał.

“Zginęło zdecydowanie zbyt wielu cywilów, w tym dzieci. Jest to sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym” – wskazał.

