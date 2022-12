Wiosną KE oceni gotowość Ukrainy do dołączenia do UE

Ukraiński rząd przekazał, że wiosną 2023 roku Komisja Europejska dokona wstępnej oceny postępów Ukrainy we wdrażaniu siedmiu zaleceń niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji w sprawie członkostwa w UE.

Poinformowało o tym biuro wicepremiera ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej, powołując się na opublikowane 13 grudnia konkluzje Rady UE w sprawach ogólnych.

W konkluzjach stwierdza się, że Rada UE uwzględnia intencje Komisji Europejskiej, aby wiosną 2023 r. przekazać aktualne informacje o postępach Ukrainy we wdrażaniu zaleceń Komisji Europejskiej jako uzupełnienie dla kompleksowych regularnych sprawozdań dotyczących rozszerzenia UE.

„Rada z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Ukrainy w dziedzinie reform w tak trudnych czasach i zachęca kraj do kontynuowania tej drogi i spełnienia warunków określonych w konkluzjach Komisji dotyczących jej wniosku o członkostwo w UE” – czytamy w dokumencie.

Rada UE zwróciła również uwagę na znaczące wysiłki Ukrainy na rzecz osiągnięcia celów określonych w zaleceniach Komisji Europejskiej dotyczących statusu kraju kandydującego, a także ogólnie na znaczny postęp w procesie reform.

„To ważna decyzja dla zapewnienia wysokiej dynamiki procesu integracji europejskiej Ukrainy, a także przygotowania do rozpoczęcia negocjacji w sprawie członkostwa” – powiedziała -minister ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy Olha Stefaniszyna.

Upublicznienie wiosną 2023 roku aktualnych informacji o postępach Ukrainy w procesie członkostwa w UE pozwoli Kijowowi przyspieszyć rozpoczęcie negocjacji członkowskich.

Do tej pory UE nalegała, aby pierwsza ocena postępów i rekomendacje dotyczące „pracy nad błędami” zostały przedstawione dopiero jesienią 2023 roku. Oznaczało to odsunięcie procesu integracji europejskiej Ukrainy co najmniej o pół roku i mogło doprowadzić do tego, że oficjalne rozpoczęcie negocjacji w sprawie członkostwa zostałoby przesunięte do czasu ukonstytuowania się nowego składu komisji.

We wrześniu br. ukraiński premier Denys Szmyhal poinformował, że Ukraina ma plany, by do końca tego roku spełnić wszystkie siedem warunków, które Komisja Europejska przedstawiła przy przyznawaniu statusu kandydata i przejść do procesu negocjacji o członkostwo w UE.

„Będziemy poruszać się w bardzo szybkim tempie. Przeanalizowaliśmy, jak poszły tą drogą inne kraje. Zajmował on 5, 7, 8 lat. Mamy ambicję przejść tą drogą w maksymalnie dwa lata i zrealizować nasz cel – być pełnoprawną częścią Unii Europejskiej” – mówił Szmyhal.

Przypomnijmy, że szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau uważa, że Unia Europejska powinna być gotowa do przyznania Ukrainie członkostwa w ciągu kilku lat.

Słowa Raua padły podczas dyskusji na Forum 2000 w Pradze. Szef polskiej dyplomacji wymienił w kontekście Ukrainy konieczność pomocy militarnej, politycznej, dyplomatycznej i gospodarczej temu krajowi „tak bardzo, jak to możliwe i jak najszybciej”.

Jak informowaliśmy, siedem bloków reform, których wdrożenie Unia Europejska określiła jako warunek utrzymania statusu kandydata dla Ukrainy to:

(1) reforma Trybunału Konstytucyjnego

(2) kontynuacja reformy sądownictwa

(3) przeciwdziałanie korupcji

(4) przeciwdziałanie praniu pieniędzy

(5) wdrożenie prawa antyoligarchicznego

(6) harmonizacja ustawodawstwa audiowizualnego z ustawodawstwem europejskim

(7) zmienić ustawodawstwo dotyczące mniejszości narodowych.

Kresy.pl / eurointegration.com.ua