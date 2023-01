Media: Większość państw UE zwiększyła import z Rosji pomimo sankcji

Między lutym a sierpniem 2022 roku tylko siedem z 27 państw unijnych zmniejszyło import z Rosji – wynika z danych Eurostatu. To Finlandia, Litwa, Łotwa, Dania, Estonia, Szwecja i Irlandia. Aż 20 państw UE zwiększyło import z Rosji.

Unia Europejska usiłuje poważnie ograniczyć więzi gospodarcze z Rosją. Chce przede wszystkim uniezależnić się od dostaw rosyjskich nośników energii, co nie jest łatwe – podkreślił w niedzielę hiszpański portal 20minutos.es. Dane Eurostatu wskazują, że między lutym a sierpniem 2022 roku tylko siedem z 27 państw UE zmniejszyło import z Rosji. To Finlandia, Litwa, Łotwa, Dania, Estonia, Szwecja i Irlandia.

“Pomimo zatwierdzenia dziewięciu pakietów sankcji UE nadal finansuje machinę Putina” – pisze portal 20minutos.es.

Ogólna wielkość unijnego importu z Rosji spadła jednak z ponad 20 mln ton (styczeń 2022 roku) do 13 mln (październik). Oznacza to zmniejszenie wartości z 22 mld euro do 12,8 mld.

Aż 20 państw unijnych zwiększyło import z Rosji. Hiszpaniia odnotowała wzrost o 51 proc., Słowenia – wzrost o 346 proc., Luksemburg – 262 proc., Austria – 139 proc. W czołówce znalazły się także Węgry i Grecja. Import towarów z Rosji do Francji był większy o 84 proc., a do Włoch o 100 proc. Dane dotyczą okresu do sierpnia ub. roku.

Także Polska zwiększyła import z Rosji o 24 procent, Niemcy o 33, a Czechy o 31 proc.

“Sankcje są instrumentem pomyślanym na średni i długi termin, więc ich skutki wciąż są dalekie od oczekiwanych” – podkreśla ekspertka Maria Valdes, którą cytuje hiszpański portal. Valdes zaznaczyła, że “sankcje na razie dotyczą głównie sprzętu wojskowego, dronów, produktów chemicznych, półprzewodników, technologii, ale nie w wystarczającym stopniu energii”.

“Eksperci oczekują, że częściowe zablokowanie rosyjskiego węgla i ropy pozwoli na dalsze ograniczenie importu w 2023 roku. Z gazem sprawa jest bardziej skomplikowana i ten temat nawet nie jest poważnie omawiany przez państwa członkowskie” – dodała.

bankier.pl / Kresy.pl